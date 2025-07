Lazio, Canigiani fai il punto sulla campagna abbonamenti: «Stasera andremo vicino se non oltre ai 19 mila abbonamenti staccati»

Lazio, Canigiani fai il punto sugli abbonamenti: «Stasera andremo vicino se non oltre ai 19 mila abbonamenti staccati». Le parole

Durante un’intervista concessa ai microfoni di Radio Radio, Marco Canigiani — il responsabile marketing della S.S. Lazio — ha tracciato un aggiornamento significativo sulla campagna abbonamenti, proprio nella giornata in cui si conclude il periodo di prelazione dedicato agli abbonati della scorsa stagione. Ecco le parole il dato aggiornato:

PAROLE – «Oggi è l’ultimo giorno per gli abbonati per scegliere i loro posti e credo che stasera andremo vicino se non oltre ai 19 mila abbonamenti staccati, che è un dato superiore a quello dell’anno scorso, diciamo nello stesso momento. Da lunedì parte la vendita libera, vedremo insomma il rush finale dove ci porterà. Di solito dopo la prima o la seconda giornata facevamo una seconda fase di vendita degli abbonamenti, quest’anno sarà un po’ più complicato perché alla seconda giornata c’è il derby, e quindi il derby richiede una vendita anticipata dei biglietti. E quando si vende una partita come il derby è praticamente impossibile contemporaneamente fare anche la vendita degli abbonamenti. Quindi sicuramente dopo la partenza del campionato non ci sarà, almeno fino alla seconda giornata, un’ulteriore fase. Poi vedremo eventualmente” – e sul derby – “Chi vuole includerlo deve acquistare l’abbonamento entro il 20 agosto».

OBIETTIVI –«Abbiamo obiettivi precisi per migliorare l’occupazione in settori come la tribuna Montemario. Ci saranno iniziative dedicate nel corso dell’anno. Una curva in abbonamento costa meno di 15 euro a partita. Diciamo che soltanto con 3-4 partite potenzialmente ti fai un abbonamento in curva o distinti. Conviene tantissimo e credo che questo sia anche un elemento importante che i tifosi stanno stanno valutando. La partita di Coppa Italia? Abbiamo deciso di inglobarla comunque nell’abbonamento del campionato, quindi un valore in più sicuramente delle 20 partite già incluse».