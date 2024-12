Giampaolo a Sky: «Non abbiamo mai rinunciato a giocare. Faccio fatica a digerire la sconfitta»

Giampaolo, al termine di Lecce Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Tutto il rammarico del tecnico salentino:

Nel post partita di Lecce–Lazio, 17esima giornata di Serie A terminata 1-2 in favore dei capitolini. Marco Giampaolo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del tecnico dei giallorossi:

«Dispiace non aver ottenuto il risultato, sono soddisfatto della prestazione. Non abbiamo mai rinunciato a giocare anche in inferiorità, il Lecce ha giocato bene e ci saremmo meritati un risultato positivo. La sconfitta è pesante, faccio fatica a digerirla, domani non avrò le energie per parlarne ai ragazzi, l’ho fatto oggi»