Giampaolo a Dazn: «Partita straordinaria della mia squadra. Bisogna anche guardare alla forza dell’avversario»

Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, ha parlato così ai microfoni di Dazn della sconfitta della sua squadra contro la Lazio

PAROLE – «I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria, non si sono mai arresi. Partita commovente, anche per la forza dell’avversario e delle situazioni in campo. Il risultato positivo sarebbe stato la ciliegina sulla torta dopo questa prestazione. Solitamente non parlo mai alla squadra dopo la partita, ma stasera ho fatto un’eccezione. Gli ho detto che hanno fatto una grande partita e che sono orgoglioso di loro. Berisha è giovane, ma è in crescita. È un calciatore intelligente e che sa far tutto. Non ha una condizione ottimale ma crescerà. Le prossime tre partite saranno durissime. Cominciano ad arrivare partite importanti».