Genovese: «La Lazio è folle, ancora adesso i black-out sono sempre dietro l’angolo. Contro l'Inter...»

Le parole dell’attore Paolo Genovese sull’andamento della Lazio in campionato. Le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Radiosei l’attore, grande tifoso della Lazio, Paolo Genovese ha detto la sua sul momento che sta vivendo la squadra di Baroni.

PAROLE- «La Lazio è folle, ancora adesso i black-out sono sempre dietro l’angolo. L’uscita dalla Coppa Italia dispiace, ancora di più perché la prestazione è stata positiva e la direzione arbitrale è stata molto discutibile. Poi io sono uno di quelli che non cerca scuse e si riferisce poco agli errori arbitrali. Il fastidio di questo periodo è vero, reale, anche se il mio cruccio personale passa sempre dalle giornate come quelle di Venezia in cui la squadra è sembrata poco pronta al tipo di partite ».