Genoa, il programma di lavoro dei liguri in vista della sfida contro la Lazio: le ultime

Genoa, a pochi giorni dalla sfida interna contro i biancocelesti ecco come cambia il piano di lavoro della formazione di Vieira

Archiviata l’amarezza per il match interno contro il Bodo, per la Lazio è già tempo di tornare in campo visto che mercoledì i biancocelesti dovranno vedersela contro il Genoa di Vieira.

Ma come arriva la formazione ligure alla partita? Stando a quanto riportato dal club il piano di lavoro non cambia nonostante il rinvio visto che si sarebbe disputata oggi la partita, con la squadra che si vedrà oggi per una seduta e domani per la rifinitura.

Confermate le assenze di Malinovskyi e Cornet. Bani, Ahanor e Matturro saranno regolarmente convocati