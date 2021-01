Genoa Lazio 1-1: cronaca e tabellino

Allo stadio Ferraris il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Genoa e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Un pareggio che non accontenta la Lazio. I biancocelesti, dopo aver dominato largamente la gara ed essere passati in vantaggio con Immobile (dal dischetto), si vede raggiungere dal Genoa con Mattia Destro. Inutile il forcing finale in area rossoblu: la squadra torna a Roma con un solo punto in tasca.

Sintesi Genoa Lazio 1-1 MOVIOLA

1′ Si parte – Calvarese fischia il via: è Genoa-Lazio

6′ Duro intervento di Czyborra – Il giocatore travolge Lazzari in area di rigore, Calvarese lascia giocare

10′ Milinkovic atterrato da Zapata – Il Sergente cade al limite dell’area negli sviluppi di un calcio d’angolo per un contatto col giocatore: Calvarese rivede al VAR – tra le proteste dei rossoblu – la posizione

13′ Calcio di rigore – L’arbitro, dopo la revisione, assegna il penalty

15′ GOL LAZIO – Non sbaglia Immobile dagli undici metri

23′ Missile di Milinkovic – Punizione da posizione interessante: il Sergente cerca la giocata all’incrocio dei pali, ma la sfera si spegne di poco fuori

25′ Altra punizione per la Lazio – Caicedo atterrato da Criscito regala alla sua squadra un calcio piazzato promettente, Luis Alberto però non riesce a concretizzare

26′ Caicedo al limite dell’area – L’attaccante cade a ridosso dell’area, Calvarese lascia giocare

32′ Cambio forzato Genoa – Ballardini deve richiamare Zapata che lscia il campo per problemi fisici: dentro Radovanovic

35′ Ci provanoi rossoblu – I padroni di casa provano a riaccendersi con Masiello, fermato però da Calvarese

39′ Immobile sfiora il raddoppio – Ancora il numero 17 che beffa la difesa del Genoa e calcia in porta: la palla finisce esternamente alla porta

42′ Primo squillo del Genoa – Pjaca prova la conclusione sul primo palo, Reina salva la porta e il risultato mandando in angolo

45′ Recupero – Si gioca per altri due minuti

45’+2 Duplice fischio di Calvarese – Finisce il primo tempo

SECONDO TEMPO

46′ Squadre in campo – Cambi per i due allenatori

50′ Ancora Immobile – Prova a sfruttare gli sviluppi di un calcio d’angolo, ma di contro rimbalzo la palla finisce alle stelle

53′ Miracolo Acerbi – Doppio intervento del difensore che frena la ripartenza del Genoa con Shomurodov

56′ Ripartenza Lazio – Continuano le scorribbande biancocelesti, Immobile per Luis Alberto che tira a giro: c’è solo calcio d’angolo per una deviazione di Masiello

58′ GOL GENOA – Riporta la parità Destro che concretizza il contropiede velenoso dei rossoblu

64′ VAR – Altro controllo di Calvarese per un sospetto tocco di mano di Zappacosta in area di rigore

66′ Decisione Calvarese – Non c’è penalty per l’arbitro: si riparte dalla punizione

70′ Ancora Genoa – Shomurodov direttamente in porta, la palla finisce di poco al lato

79′ Assedio Lazio – Bancocelesti in area del Genoa: prima Milinkovic, poi Immobile provano la conclusione ma senza successo

90′ Recupero – Si gioca per latri 3 minuti

90’+3 – Finisce al Ferraris: un punto a testa per le due squadre

Migliore in campo: al termine del primo tempo

Immobile

Genoa Lazio 1-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 15′ Immobile (R); 58′ Destro;

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Zapata (32′ Radovanovic), Criscito; Zappacosta, Badelj, Rovella (46′ Zajc) Behrami (72′ Lerager), Czyborra; Pjaca (46′ Shomurodov), Destro (60′ Scamacca).

A disp.: Paleari, Bani, Lerager, Dumbravanu, Goldaniga, Ghiglione, Melegoni, Shomurodov, Zima, Scamacca. All.: D. Ballardini.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric (46′ Luiz Felipe), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic (80′ Pereira), Leiva (69′ Escalante), Luis Alberto (89′ Akpa Akpro), Marusic; Immobile, Caicedo (80′ Muriqi).

A disp.: Strakosha, Alia, Armini, Franco, Luiz Felipe, Hoedt, D. Anderson, Escalante, Cataldi, Akpa Akpro, Pereira, Muriqi. All.: Inzaghi.

AMMONITI: Patric; Destro; Milinkovic; Czyborra; Escalante