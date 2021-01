MOVIOLA Genoa Lazio: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2020/21: la moviola di Genoa-Lazio

L’episodio chiave della moviola del match tra Genoa e Lazio, valido per la 15ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Calvarese.



6′ Duro intervento di Czyborra – Il giocatore travolge Lazzari in area di rigore, Calvarese lascia giocare

10′ Milinkovic atterrato da Zapata – Il Sergente cade al limite dell’area, negli sviluppi di un calcio d’angolo, per un contatto col giocatore. Calvarese rivede al VAR – tra le proteste dei rossoblu – la posizione, poi assegna il penalty

64′ VAR – Altro controllo di Calvarese per un sospetto tocco di mano di Zappacosta in area di rigore. L’arbitro però non ravvisa gli estremi per il penalty e fa ripartire il gioco con la punizione