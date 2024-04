Genoa Lazio, attenzione ai cartellini: ecco chi rischia di saltare il prossimo match contro il Verona. Tutti i dettagli

La Lazio allenata da Tudor si è imposta per 4-1 sulla Salernitana. Nel prossimo turno di campionato i biancocelesti saranno impegnati nella trasferta contro il Genoa in programma venerdì 19 aprile alle 18.30 a Marassi.

In vista della gara solo un diffidato, si tratta di Pedro, che dovrà quindi prestare massima attenzione ai cartellini per non rischiare di saltare la sfida successiva contro il Verona del 28 aprile.