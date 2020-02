Lazio, anche Anna Falchi si unisce all’esultanza social FOTO

Anche Anna Falchi si è unita ai festeggiamenti dopo la gara di Marassi, Genoa-Lazio: su Instagram l’esultanza

Dopo la festa sul campo, la gioia si è spostata sui social. La Lazio ha conquistato tre punti pesantissimi sul campo di Marassi: un match delicato che non ha risparmiato colpi di scena fino allo scadere. Nonostante i 5 minuti di sofferenza finali, i biancocelesti hanno messo in tasca la vittoria, e non poteva ovviamente mancare l’esultanza di Anna Falchi. La bella showgirl ha sempre ostentato la sua fede laziale e su Instagram ha festeggiato con una foto che la ritrae in compagnia dei ragazzi di Inzaghi.