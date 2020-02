Genoa Lazio, la festa è tutta sotto al settore ospiti VIDEO

La Lazio vince sul campo del Genoa in una gara delicatissima. La festa, poi, è tutta sotto al Settore Ospiti

Cinque minuti di sofferenza. Cinque minuti da Lazio e da laziali. Il rigore concesso al Genoa – realizzato nel finale da Criscito – ha aumentato la frequenza cardiaca dei tanti tifosi biancocelesti nel Settore Ospiti. Le mani sudate, lo sguardo spasmodicamente posato sull’orologio, le dita incrociate, la voce mai risparmiata per cantare. Cinque minuti che sono esplosi al triplice fischio di Maresca in un’esultanza concitata: abbracci, risate rilassate e tanta stanchezza dopo aver dato davvero tutto.

«I nostri tifosi sono stati impressionanti» ha dichiarato Inzaghi. Perchè è vero che la vittoria è arrivata grazie al lavoro di quegli undici sul rettangolo verde, ma è anche vero che senza il costante supporto di chi ha raggiunto Genova, per riempire un seggiolino dello stadio Marassi, non avrebbe avuto lo stesso sapore.

E dopo aver scacciato i crampi e raccolto le ultime energie, non sarebbe potuta esserci festa più bella di quella condivisa coi propri ultras: tutti uniti, occhi negli occhi, per correre insieme verso lo stesso sogno.