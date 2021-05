Gattuso via dal Napoli? De Laurentiis sonda i nomi per il futuro tecnico del club azzurro: tutte le possibilità

Rino Gattuso è finito nel mirino di varie big, tra cui la Lazio, che sembra aver individuato in lui il post Inzaghi. Come rivela Il Mattino, il tecnico inizierà ad incontrare i presidenti interessati a lui, come Lotito ma anche Agnelli, Commisso e Cairo, non appena terminerà la stagione. come quelli di Lazio, Juventus, Fiorentina e Torino non appena avrà portato a termine il suo compito con il club partenopeo.

Il tecnico vuole un progetto ambizioso e nel frattempo De Laurentiis cerca il sostituto: il sogno è Allegri ma piacciono anche Christophe Galtier, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti.