Gattuso riscrive la storia: 29 punti in 11 giornate, due mesi da capolista e un record che resisteva dal 1973! – Lazio News 24

Lazio, la squadra di Gattuso resterà in vetta almeno fino al 21 novembre: un primato così duraturo mancava dai tempi degli Scudetti. E i 29 punti conquistati nelle prime undici giornate rappresentano il miglior avvio nella storia biancoceleste

Due mesi in testa alla Serie A, il miglior avvio di sempre e una striscia d’imbattibilità che riporta indietro di oltre mezzo secolo. La Lazio di Gennaro Gattuso sta riscrivendo diversi capitoli della propria storia, e il pareggio contro il Napoli non ha interrotto una delle sue imprese più significative: la permanenza al primo posto in classifica. I biancocelesti resteranno davanti a tutti almeno fino al 21 novembre, completando così un periodo di due mesi al vertice del campionato. Un risultato che assume ancora più valore considerando che, negli ultimi decenni, la Lazio aveva occupato la prima posizione soltanto per periodi molto più brevi.

Lazio, due mesi da capolista: un primato che mancava dai tempi degli Scudetti

Tutto è cominciato il 19 settembre, quando la vittoria sul campo del Venezia aveva permesso alla Lazio di raggiungere Inter e Roma in testa alla classifica.

Da quel momento, i biancocelesti non hanno più abbandonato il primo posto.

Inizialmente il primato è stato condiviso con altre formazioni, mentre dal 1° novembre la squadra di Gattuso ha cominciato a occupare la vetta in solitaria.

La sosta per le Nazionali garantirà alla Lazio di restare davanti a tutti almeno fino al 21 novembre, portando a due mesi la durata complessiva della sua permanenza al comando.

Un traguardo che, nella storia recente del club, non trova precedenti altrettanto significativi.

Per individuare periodi così lunghi trascorsi al vertice bisogna infatti tornare alle stagioni dei due Scudetti, quelli conquistati con Tommaso Maestrelli nel 1973/74 e Sven-Göran Eriksson nel 1999/2000.

Lazio, meglio di Delio Rossi e Reja: i precedenti degli ultimi vent’anni

Negli ultimi vent’anni, soltanto due allenatori erano riusciti a portare la Lazio al primo posto in classifica, senza però mantenerlo per un periodo paragonabile a quello attuale.

Il primo fu Delio Rossi, nella stagione 2008/09, quando i biancocelesti trascorsero tre giornate in vetta.

Il secondo fu Edy Reja, protagonista del primato nella stagione 2010/11, con una permanenza al comando durata sei giornate.

Due momenti importanti, che però non si trasformarono in una presenza così prolungata al vertice.

La Lazio di Gattuso ha invece costruito una continuità che va oltre il singolo exploit. Il dato più interessante non è soltanto essere arrivati primi, ma esserci rimasti mentre il calendario proponeva avversari e difficoltà differenti.

E anche quando la serie di vittorie consecutive si è interrotta a Napoli, i biancocelesti hanno conservato la posizione.

Lazio, 29 punti in undici giornate: mai così tanti nella storia biancoceleste

Il primato più significativo riguarda però i punti conquistati.

La Lazio di Gattuso ha raccolto 29 punti nelle prime undici giornate, stabilendo il miglior avvio nella storia del club a questo punto del campionato.

Un risultato che non era riuscito neppure alle formazioni capaci di conquistare i due Scudetti.

Il precedente record apparteneva alla squadra allenata da Simone Inzaghi, che nella stagione 2017/18 aveva totalizzato 28 punti dopo undici partite.

Gattuso ha quindi migliorato di una lunghezza quel rendimento, portando la Lazio su livelli mai raggiunti prima in questa fase della stagione.

È un confronto che rende bene l’idea della portata dell’attuale percorso.

Le squadre di Maestrelli ed Eriksson restano naturalmente superiori per i risultati ottenuti alla fine del campionato. Ma considerando esclusivamente le prime undici giornate, nessuna Lazio aveva mai raccolto così tanto.

Lazio, nove vittorie e nessuna sconfitta: Gattuso eguaglia Inzaghi e Maestrelli

Il primato di punti non è l’unico dato storico.

Con nove vittorie nelle prime undici giornate, Gattuso ha eguagliato il record stabilito dalla Lazio di Simone Inzaghi nella stagione 2017/18.

Ma c’è un’altra statistica ancora più rara.

I biancocelesti hanno affrontato le prime undici partite di campionato senza conoscere la sconfitta, un’impresa che nella storia del club si era verificata soltanto un’altra volta.

Il precedente risale alla stagione 1972/73, quando la Lazio allenata da Tommaso Maestrelli riuscì a restare imbattuta nelle prime undici giornate.

Non si trattava ancora della stagione del primo Scudetto, che sarebbe arrivato l’anno successivo, ma di un campionato comunque memorabile, concluso dai biancocelesti al terzo posto.

Un dettaglio che rende il paragone particolarmente interessante: anche quella Lazio stava gettando le basi di un percorso destinato a entrare nella storia.

Lazio, il primato di Gattuso vale più di una semplice fotografia della classifica

Il significato di questi numeri va oltre le statistiche.

All’inizio della stagione, attorno alla Lazio non mancavano interrogativi sulla competitività della rosa e sulle prospettive del nuovo progetto tecnico.

Gattuso ha risposto attraverso i risultati, valorizzando diversi giocatori che sembravano destinati a un ruolo secondario e trovando una continuità che poche squadre sono riuscite a mantenere.

Gustav Isaksen, partito dalla panchina, è diventato uno dei protagonisti offensivi. Reda Belahyane ha trovato una collocazione importante a centrocampo, mentre Nuno Tavares ha ritrovato la possibilità di sfruttare le proprie caratteristiche.

Non tutto, naturalmente, può essere spiegato attraverso le prestazioni individuali. Il dato dei 29 punti racconta soprattutto la capacità di un gruppo di trasformare il proprio rendimento in risultati concreti.

La Lazio ha vinto nove delle prime undici partite e ha evitato la sconfitta nelle altre due. Una regolarità che, almeno finora, nessun’altra formazione biancoceleste era riuscita a raggiungere con questi numeri.

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Lazio, la sosta conserva il primato: ora arriva la prova della continuità

La vittoria dell’Inter contro il Como ha ridotto a un solo punto il vantaggio dei biancocelesti, ma non ha modificato il dato principale: la Lazio resta prima.

La pausa per le Nazionali permetterà a Gattuso di preparare la ripresa del campionato con una certezza che pochi avrebbero immaginato a settembre.

La sua squadra ha già eguagliato due record storici e ne ha stabilito uno nuovo, quello dei punti conquistati dopo undici giornate.

Resta però una distinzione fondamentale tra i precedenti del passato e la stagione attuale.

Maestrelli ed Eriksson hanno trasformato il primato in uno Scudetto. Gattuso, per il momento, ha costruito soltanto un inizio straordinario. Ed è proprio questa la sfida che attende la Lazio: dimostrare che due mesi al comando non rappresentino il punto più alto della stagione, ma una tappa di un percorso ancora tutto da scrivere.