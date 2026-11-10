Miglior difesa della Serie A e rendimento tra i più alti d’Europa! I numeri della Lazio non lasciano dubbi

Lazio, la squadra di Gattuso ha subito appena nove gol in undici partite e vanta una media di 2,63 punti a gara. Soltanto Barcellona e Arsenal hanno fatto meglio nei cinque principali campionati europei. E il dato difensivo riporta alla mente il primo Scudetto biancoceleste

La Lazio di Gennaro Gattuso continua a sorprendere, ma ormai parlare soltanto di sorpresa rischia di essere riduttivo. I numeri raccontano una squadra che sta tenendo un ritmo da protagonista assoluta, tanto in Italia quanto nel confronto con le grandi realtà del calcio europeo. Con nove reti incassate in undici partite, i biancocelesti vantano la miglior difesa della Serie A, mentre la media di 2,63 punti a partita li colloca alle spalle soltanto di Barcellona e Arsenal tra le formazioni dei cinque maggiori campionati continentali.

Due statistiche che meritano di essere approfondite separatamente, perché raccontano aspetti differenti della crescita biancoceleste. E soprattutto riportano alla memoria alcune delle stagioni più importanti della storia del club.

Lazio, nove gol subiti e miglior difesa: un primato che manca dal 1974

Il primo dato riguarda la solidità difensiva. La Lazio ha incassato soltanto nove reti nelle prime undici giornate, per una media di circa 0,81 gol a partita. Nessun’altra formazione di Serie A ha fatto meglio in questo avvio di campionato. Un rendimento che assume un significato particolare se confrontato con la storia biancoceleste.

La Lazio, infatti, ha concluso un campionato con la miglior difesa assoluta soltanto nella stagione 1973/74, quella del primo, storico Scudetto conquistato dalla squadra allenata da Tommaso Maestrelli.

Un precedente che inevitabilmente accende la curiosità dei tifosi, pur senza autorizzare paragoni affrettati tra due epoche così diverse. La squadra di Gattuso ha ancora molta strada davanti a sé, ma il dato attuale conferma quanto sia diventata difficile da affrontare.

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Lazio, da Sarri a Gattuso: la solidità difensiva torna protagonista

Per trovare un’altra stagione nella quale la difesa biancoceleste aveva rappresentato uno dei principali punti di forza bisogna tornare al 2022/23.

In quell’annata, la Lazio allenata da Maurizio Sarri concluse il campionato al secondo posto, alle spalle del Napoli campione d’Italia, facendo registrare anche la seconda miglior difesa della Serie A. Il parallelismo è interessante soprattutto per le differenze tra i due allenatori.

Sarri aveva costruito una squadra capace di proteggere la propria porta attraverso il controllo degli spazi e una precisa organizzazione collettiva. Gattuso sta cercando un equilibrio che consenta ai biancocelesti di essere aggressivi e propositivi senza concedere troppo agli avversari.

In entrambi i casi emerge un principio comune: per competere stabilmente nelle prime posizioni non basta segnare con continuità. Serve anche la capacità di attraversare i momenti complicati delle partite senza subire gol.

Lazio, media punti da grande europea: soltanto Barcellona e Arsenal davanti

Se il rendimento difensivo è già significativo, il confronto con i principali campionati europei rende ancora più evidente la portata dell’avvio biancoceleste.

Considerando Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1, la Lazio occupa il terzo posto per media punti a partita tra le squadre indicate ai vertici di questa speciale graduatoria.

Squadra Campionato Media punti Barcellona Liga 2,75 Arsenal Premier League 2,70 Lazio Serie A 2,63

Soltanto il Barcellona, capolista della Liga, e l’Arsenal, protagonista in Premier League, stanno mantenendo un rendimento superiore.

Il dato diventa ancora più interessante considerando che la Lazio non partiva con le stesse aspettative delle grandi favorite dei rispettivi campionati.

Gattuso è riuscito invece a costruire una squadra capace di conquistare punti con una regolarità che, almeno in questa fase della stagione, la avvicina alle migliori realtà europee.

Naturalmente, la media punti rappresenta una fotografia del momento e non una garanzia per il futuro. Calendari differenti e numero di partite disputate impongono prudenza nei confronti diretti. Resta però il valore di un rendimento che difficilmente può essere considerato casuale.

Lazio, Gattuso ha trovato l’equilibrio tra attacco e difesa

L’aspetto forse più interessante della stagione biancoceleste è che la solidità difensiva non sembra aver penalizzato la produzione offensiva. La Lazio può contare su giocatori capaci di cambiare le partite attraverso caratteristiche differenti. Gustav Isaksen ha trovato una continuità realizzativa che gli era mancata nelle precedenti stagioni, Nuno Tavares garantisce progressioni e imprevedibilità sulla fascia sinistra, mentre il centrocampo beneficia del lavoro di elementi come Reda Belahyane.

Il marocchino, in particolare, contribuisce alla protezione della difesa attraverso recuperi, coperture e attenzione alle seconde palle. Sono dettagli che aiutano a comprendere come una squadra votata anche all’attacco possa mantenere numeri difensivi così positivi.

Per Christos Mandas e il reparto arretrato, inoltre, poter contare sul lavoro dei compagni rappresenta un vantaggio importante. La miglior difesa non nasce soltanto dagli interventi del portiere o dei centrali, ma dalla capacità dell’intera formazione di limitare le opportunità avversarie.

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Lazio, il ricordo del primo Scudetto e una sfida ancora tutta da giocare

Il riferimento al 1973/74 ha inevitabilmente un fascino particolare. Quella di Maestrelli resta una pagina irripetibile della storia biancoceleste e sarebbe prematuro immaginare che il dato della miglior difesa possa anticipare un epilogo simile.

Tuttavia, la statistica offre una chiave di lettura interessante: nelle stagioni in cui la Lazio è riuscita a competere ai massimi livelli, l’organizzazione difensiva ha spesso avuto un peso determinante.

Gattuso, intanto, continua a mantenere un profilo prudente, indicando quota 40 punti come primo obiettivo. I numeri, però, raccontano ambizioni che vanno ben oltre la semplice tranquillità di classifica.

Miglior difesa della Serie A e terza media punti tra i cinque principali campionati europei: sono risultati che la Lazio dovrà confermare nel tempo, ma che descrivono già una partenza fuori dall’ordinario. La sfida più difficile comincia adesso: trasformare un avvio eccezionale in un rendimento sostenibile per un’intera stagione. Perché il primato si conquista attraverso le vittorie, ma spesso si difende proprio evitando di subire gol.