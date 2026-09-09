Gattuso da record! 3 vittorie per il rilancio della Lazio, la sfida con il Milan per la storia

Lazio, Gennaro Gattuso ha firmato la partenza perfetta: tre vittorie e nuove ambizioni per una squadra alla ricerca del record contro il Milan

Il percorso della nuova Lazio di Gennaro Gattuso è iniziato nel segno della continuità e dei risultati. Il tris di vittorie conquistato nelle prime tre giornate di campionato rappresenta un segnale importante per la squadra biancoceleste, che ha ritrovato entusiasmo e fiducia dopo un periodo complicato.

Un avvio così positivo non è soltanto un dato statistico, ma anche la conferma del lavoro portato avanti da Gattuso, arrivato in un contesto tutt’altro che semplice e chiamato a ricostruire certezze all’interno del gruppo.

L’ex commissario tecnico della Nazionale ha scelto di mettersi nuovamente in gioco, accettando una sfida complessa e provando a rispondere sul campo alle critiche ricevute negli ultimi anni. La risposta è arrivata attraverso una squadra capace di vincere e convincere nelle prime uscite stagionali.

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Gattuso nella storia: solo Petkovic e Maestrelli come lui

L’inizio di stagione della Lazio permette a Gattuso di entrare già nella storia del club. Negli ultimi cinquant’anni, infatti, soltanto altri due allenatori erano riusciti a conquistare nove punti nelle prime tre giornate di Serie A.

Il primo è stato Petkovic, che nel 2012 riuscì a partire con un percorso netto alla guida dei biancocelesti. Prima di lui era toccato a Tommaso Maestrelli nel 1974, protagonista della Lazio che avrebbe poi scritto pagine memorabili nella storia del club.

Ora anche Gattuso entra in questo ristretto gruppo di allenatori capaci di firmare un avvio perfetto. Un risultato che certifica la forza della partenza della squadra e aumenta le aspettative per il prosieguo della stagione.

Lazio, Gattuso cerca il poker contro il Milan: possibile record assoluto

Dopo le tre vittorie consecutive, la Lazio si prepara alla sfida contro il Milan, un appuntamento dal significato speciale per Gattuso. I rossoneri rappresentano infatti il club con cui il tecnico ha vissuto gli anni più importanti della propria carriera da calciatore. Una vittoria contro il suo passato avrebbe un valore ancora maggiore, perché permetterebbe alla Lazio di centrare il quarto successo consecutivo e scrivere un nuovo record.

Nella storia del club biancoceleste, infatti, nessun allenatore è mai riuscito a iniziare una stagione di Serie A con quattro vittorie nelle prime quattro giornate. Un eventuale successo contro il Milan trasformerebbe quindi l’avvio di Gattuso in qualcosa di unico.

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La rivincita di Gattuso passa dai risultati sul campo

Il momento positivo della Lazio coincide con una fase importante della carriera di Gattuso, che ha scelto ancora una volta una sfida difficile per dimostrare il proprio valore. Il tecnico biancoceleste non ha cercato scorciatoie, ma ha puntato sul lavoro quotidiano e sulla costruzione di una squadra capace di reagire alle difficoltà. Le prime tre giornate hanno dato risposte incoraggianti, ma il calendario offre subito un nuovo esame.

Contro il Milan ci sarà in palio molto più dei tre punti: per Gattuso sarà l’occasione di confermare il rilancio della Lazio e aggiungere un altro capitolo alla propria storia da allenatore.