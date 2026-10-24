Gattuso nel post partita: «Siamo in trincea, fino a poco tempo fa ci davano per morti. Pensiamo ai 40 punti»

Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha parlato nel post partita del match dell’8a giornata contro il Parma

Gattuso, allenatore della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per l’8a giornata di Serie A 2026-2027 contro il Parma. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

MATCH – «Sapevamo che i loro due davanti ci potevano creare difficoltà, noi abbiamo creato ma andavamo piano, e dopo due o tre preventive siamo stati un po’ dei polli., Secondo tempo alzato il livello, Sutalo si è un po’ addormentato in alcuni episodi ma siamo stati bravi a fare gol e a non farli più ripartire, mi piace il fatto che stoiamo migliorando perché arriviamo da due partite con Monza e Milan in cui siamo scomparsi dal campo nel secondo tempo, ma ora stiamo subendo meno gli avversari e questo mi fa felice.»

CAMBI– «Noi giochiamo una volta a settimana, ma in questo periodo ci sta dando una grande mano anche chi parte dalla panchina, nel calcio moderno ci sono 5 cambi e chi entra con la testa giusta con veemenza e veleno da la differenza , è vero che stanno giocando sempre gli stessi, ma il motivo è che abbiamo una partita a settimana, e faccio di tutto per mettere la squadra mnigiroe iun campo ma sono felice di come si allenano e di come si comportano coloro che entrano a gara in corso»

FRATTESI – «Frattesi? Bisogna pedalare, non bisogna fare polemiche e protestare, ci sta l’arbitro l’ha vista così e noi non possiamo fare nulla, inutile parlare di rigore o non rigore, io comunque devo solo fare i complimenti alla squadra che non ha accerchiato l’arbitro e non ha fatto nessuna polemica, questo è un altro step che dobbiamo fare.»

40 PUNTI – «Noi dobbiamo pensare solo alla partita di Sassuolo, partita dopo partita, e quando arriveremo a 40 punti potremo inventarci qualcosa e giocare di fioretto. Per ora siamo in trincea, fino a poco tempo fa tutti ci davano per morti, noi abbiamo solo la strada della serietà, e poi vedremo dove arriveremo.»

Ultimissime Lazio LIVE: i retroscena su Lotito, le novità sul Flaminio e gli infortunati