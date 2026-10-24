 Taylor nel post partita: «Non il nostro miglior match ma alla fine abbiamo ottenuto i tre punti»
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Taylor nel post partita: «Non il nostro miglior match ma alla fine abbiamo ottenuto i tre punti»

Romeo Talarico
Published 59 minuti fa il 24 Ottobre 2026
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Dc Roma 24/10/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Parma / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Kenneth Taylor

Kenneth Tyalor, centrocampista della Lazio, ha parlato nel post partita del match dell’8a giornata contro il Parma

Kenneth Taylor, giocatore della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per l’8a giornata di Serie A 2026-2027 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

PARMA«Il Parma era molto difensivo oggi, nel primo tempo abbiamo attaccato molto e nel secondo tempo eravamo piu calmi, non il nostro miglior match ma abbiamo meritato i tre punti».

GATTUSO «Penso che mister Gattuso ha creato un bel gruppo, combattiamo tutti l’uno per l’altro, sia giocatori che staff, possiamo fare belle cose insieme e speriamo di continuare così.»

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