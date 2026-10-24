Gilardino nel post partita: «La Lazio ha individualità eccezionali, noi abbiamo fatto poco e nulla» – Lazio News 24

Alberto Gilardino, allenatore del Parma, ha parlato nel post partita del match dell’8a giornata contro la Lazio

Alberto Gilardino, allenatore del Parma, ha parlato nel post partita del match valido per l’8a giornata di Serie A 2026-2027 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

FOTOGRAFIA – «La fotografia della partita è questa, avevo chiesto ai ragazzi di fare una gara in modo compatto in fase difensiva e lavorare molto bene nelle distanze in mezzo al campo e si sono sacrificati tutti abbiamo avuto situazioni importanti per andare in vantaggio ma bisogna essere più concreti nell’ultimo pezzo di campo, anche con Inter e Torino c’erano i presupposti per far male, ma nel secondo tempo dopo 15 minuti eravamo sotto in modo troppo facile, troppe imperfezioni e ingenuità ma dobbiamo continuare a lavorare, siamo coscienti del momento e che lavorare è l’unica medicina, anche perché siamo troppo giovani e non abbiamo giocatori di grande esperienza.»

LAZIO – «In base alle caratteristiche della Lazio sono uscite delle individualità eccezionali dai biancocelesti, al di là di errori nostri, loro hanno giocatori di qualità che possono incidere una partita in ogni momento, è anche vero che dopo il 2 a 0 abbiamo fatto poco e nulla e questo non va bene come atteggiamento, è una cosa che non deve esserci.»

FASE OFFENSIVA – «In base alle caratteristiche della Lazio sono uscite delle individualità eccezionali dai biancocelesti, al di là di errori nostri, loro hanno giocatori di qualità che possono incidere una partita in ogni momento, è anche vero che dopo il 20 abbiamo fatto poco e nulla e questo non va bene come atteggiamento, è una cosa che non deve esserci.»

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