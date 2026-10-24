Conferenza stampa Gattuso: «Mi godrò le vittorie quando sarò in pensione. Dobbiamo vivere alla giornata e cercare di migliorare»

Conferenza stampa Gattuso: l’allenatore della Lazio interviene dopo la partita contro il Parma giocatasi allo Stadio Olimpico

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della settima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro il Parma giocatasi allo Stadio Olimpico. Le sue parole, riportate dai colleghi di TMW:

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PRIMATI – «Avremo tempo e modo di goderci questi primati quando andrò in pensione e i giocatori andranno via di qua. Noi dobbiamo continuare, sono orgoglioso di allenare questa squadra per la grande mentalità che ha. Oggi era una partita trappola, quanto fatto una settimana fa bastava poco per rovinare. La storia della Lazio dice che dopo queste vittorie ha sempre preso legnate sui denti, sapevamo come avrebbero giocato con un blocco basso e degli attaccanti veloci. Nei primi 15 minuti con Sutalo e Provstgaard abbiamo fatto fatica, poi abbiamo lavorato bene di catena con Nuno, Taylor e Zac ma siamo stati lenti. Il campo secondo me non ci ha aiutato, oggi era in condizioni pietose ma poi abbiamo iniziato ad alzare i giri ed e venuta fuori la nostra qualità. Sulle preventive siamo stati molto bravi, bisogna continuare. Sulla classifica ripeto sempre la stessa cosa, noi c’entriamo poco li e dobbiamo vivere alla giornata. Dobbiamo lavorare ogni settimana lavorando forte, si riposa, proviamo a giocare le partite con la nostra identita. Siamo contenti di queste ultime due partite per come siamo migliorati nel restare dentro la partita.»

ATTEGGIAMENTI – «Abbiamo bisogno di questi atteggiamenti, dobbiamo gasarci per ogni palla recuperata e per una partita senza subire gol. Dobbiamo cercare questo, ieri anche avevo parlato della prestazione di Frattesi a Torino dove ha fatto una grande partita per pressione e aggressività. Tutti sbagliamo, ma questa e la mentalità. Dobbiamo caricarci e continuare su questa strada. Mi sono arrabbiato con Roberto Perrone, un elemento dello staff, che deve fare piu veloce. Me la sono presa con lui perché stava facendo vedere il foglio delle palle inattive, ho sbroccato a lui.»

BELAHYANE – «No, Belahyane è Belahyane. Si e fatto trovare pronto e sta raccogliendo tutto ciò che ha seminato. Può fare ancora meglio e guardare in avanti quando recupera palla, ma ha grande

intelligenza tattica e sa dove mettersi. Assomiglia per intercetti forse a me, ero meno bello da

vedere perche lui è più elegante. Sul pubblico mi e venuta così, avevamo bisogno e grazie a

chi e venuto. Devo dire che mi hanno ascoltato, ho sentito un po’ di adrenalina, hanno alzato

il termometro e me lo sentivo, mi sono espresso così perche sentivo queste emozioni»

PINAMONTI – «Il manto erboso era irregolare, pero va bene. Non e una polemica, ne noi ne la Roma

abbiamo la possibilita di provare il campo e i giocatori gia nello spogliatoio hanno borbottato

per le condizioni del campo. La palla ha fatto dei movimenti strani. Su Pinamonti e semplice,

ieri si e allenato con la squadra e stava bene. Oggi alle 8 meno 10 mi ha chiamato il dottore

e Pinamonti aveva 38.5 di febbre, abbiamo scelto di non far stare lui a contatto con la squadra nel pomeriggio e poi non lo abbiamo rischiato perché aveva ancora 38.2.»