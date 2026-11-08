Allegri nel post partita: «La squadra si è compattata! Nel primo tempo potevamo fare dei gol»

Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, ha parlato nel post partita del match dell’undicesima giornata contro la Lazio di Gennaro Gattuso

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha parlato nel post partita del match valido per l’11a giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate per DAZN:

«Ringrazio i ragazzi, hanno fatto una gara bella e non era semplice. Abbiamo avuto difficoltà nel primo tempo ma potevamo fare dei gol, ripartiamo da questo e dal fatto che recupereremo dei giocatori dopo la sosta. La squadra si è compattata, abbiamo un messo un mattoncino e penso che abbiamo fatto un buon secondo tempo. McTominay? L’ho spostato perché stavamo crossando dalla sinistra e lui poteva essere utile con gli inserimenti. Bisogna continuare, non tutto è perduto nonostante la classifica. Continuiamo a lavorare con fiducia perché non siamo fuori dalla lotta per i primi 4 posti. Dobbiamo lavorare serenamente e analizzare bene le cose. I tifosi ci sono stati vicini oggi, a loro gli dico che noi diamo tutto anche se a volte sbagliamo cose clamorose: risaliremo la classifica. Io sto bene, ho passato pochi periodi come questi ma quando li passi la barca deve essere portata in porto. Il gruppo sta lavorando in modo professionale e serio!».

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