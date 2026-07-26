Gattuso nel post partita: «Fosse stato campionato saremmo rimasti in 10, dobbiamo migliorare anche su quello»

Gattuso, allenatore della Lazio, ha parlato nel post partita del match amichevole contro la Flaminia Civita Castellana

Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha parlato nel post partita del match valido per amichevole contro la Flaminia Civita Castellana Le sue parole rilasciato per Lazio Style Radio:

TEST IMPORTANTE – «L’importante è avere rispetto, oggi saremmo rimasti in 10. Non si reagisce, siamo un po’ annebbiati, lavoriamo tanto ma dobbiamo migliorare anche su questo aspetto qua. Fossimo stati in campionato saremmo rimasti in 10».

LAVORO – «Lavoriamo bene, ripeto le stesse frasi di settimana scorsa. E’ una squadra che lavora bene e tanto però sono contento e sono soddisfatto per quello che sto vedendo. So che manca qualcosina ma spero di completare la rosa e lavorare con tutti a disposizione. Chapeau alla mentalità e alla voglia di questi ragazzi».

SEGNARE – «Trovare il gol è importante per tutti gli attaccanti. Devono avere tutti le possibilità di attaccare con tanti uomoni, creare occasioni ed essere bravi a sfruttarle. Dobbiamo tenere bene il campo, giocare con coraggio e accettare la parità numerica a volte».

ROVELLA E FAMIGLIA – «Se riusciamo a fare le preventive bene si può fare un ottimo lavoro. E si, sono sorpreso che Rovella abbia segnato solo ora il primo gol. Gli ho dato un buffetto per quello! Oggi l’abbiamo sfangata tranne Nuno Tavares livello muscolare non abbiamo perso nessuno tranne contratture e dolorini. Soddisfatti di non aver perso giocatori. Siamo contenti quindi anche della gestione. Oggi mi riposerò anche io che è arrivata mia moglie».

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