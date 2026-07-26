Lazio, Artistico sorprende Gattuso: il Frosinone prepara l’assalto per l’attaccante

Gabriele Artistico piace al Frosinone, ma al momento sta cercando di convincere Gennaro Gattuso di poter meritare la permanenza a Formello

Tra le indicazioni più interessanti emerse durante la prima fase della preparazione della Lazio c’è sicuramente il rendimento di Gabriele Artistico. L’attaccante classe 2002 è tornato a Formello dopo la positiva esperienza in prestito allo Spezia, presentandosi al ritiro con l’obiettivo di convincere Gennaro Gattuso a concedergli una possibilità!

Il centravanti cresciuto nel settore giovanile della Lazio ha risposto bene sia durante le sedute di allenamento sia nel primo test disputato contro la formazione Primavera. Intensità, disponibilità al sacrificio e capacità di attaccare l’area sono alcune delle qualità mostrate dal giovane, che sta provando a sfruttare ogni occasione per guadagnare terreno nelle gerarchie offensive.

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Artistico convince durante gli allenamenti

Gennaro Gattuso sta osservando con attenzione il comportamento di Artistico, intenzionato a valutare tutti i calciatori presenti prima di prendere una decisione definitiva. Il tecnico vuole capire se l’attaccante possa rappresentare una soluzione affidabile per completare il reparto oppure se sia più utile permettergli di proseguire altrove il proprio percorso di crescita.

Le prime risposte sono state incoraggianti. Il classe 2002 ha affrontato il lavoro estivo con grande determinazione, confermando i progressi compiuti durante il prestito allo Spezia. La sua permanenza, tuttavia, dipenderà anche dalle prossime operazioni di mercato e dalla composizione definitiva dell’attacco.

Il Frosinone insiste per Artistico

Sul futuro di Gabriele Artistico resta particolarmente vigile il Frosinone. Il club ciociaro sta intervenendo sulla rosa dopo la promozione e considera il centravanti biancoceleste un profilo adatto per aggiungere fisicità e nuove alternative al reparto avanzato.

L’interesse non è però limitato al Frosinone. Anche diverse società di Serie B stanno seguendo la situazione, consapevoli delle qualità e dei margini di crescita dell’attaccante. Una nuova esperienza con maggiore continuità potrebbe consentirgli di proseguire il percorso avviato durante l’ultima stagione.

Lazio, Fabiani attende la scelta definitiva di Gattuso

Nel corso della prossima settimana potrebbero intensificarsi i contatti tra il Frosinone e il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani. Prima di aprire concretamente a una partenza, però, la dirigenza dovrà attendere il giudizio conclusivo di Gennaro Gattuso.

L’allenatore avrà quindi l’ultima parola sul futuro del classe 2002. Se continuerà a fornire risposte positive, Artistico potrebbe restare a Formello e giocarsi le proprie possibilità. In caso contrario, il club valuterà la formula più adatta per garantirgli spazio e continuità.

I prossimi allenamenti saranno decisivi. Artistico ha già attirato l’attenzione dello staff tecnico, mentre il Frosinone resta pronto a muoversi qualora arrivasse il via libera della Lazio.