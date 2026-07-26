Fabiani accelera per Brescianini: possibile prestito con diritto di riscatto

Marco Brescianini è l’obiettivo della Lazio per aumentare alternative e fisicità nella mediana della squadra allenata da Gennaro Gattuso

La Lazio continua a lavorare per rinforzare il centrocampo in vista della nuova stagione. Negli ultimi giorni il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha avuto nuovi contatti con la Fiorentina, chiedendo informazioni sulla situazione di Marco Brescianini. Il classe 2000 è uno dei profili individuati dalla dirigenza capitolina per aggiungere qualità, fisicità e capacità di inserimento alla mediana.

Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Milan è reduce da una stagione divisa tra Atalanta e Fiorentina, conclusa con un totale di 30 presenze, 2 gol e 1 assist. Numeri che confermano la sua capacità di garantire un contributo importante in entrambe le fasi di gioco, pur senza essere sempre impiegato con continuità.

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Fabiani chiede informazioni per Brescianini

L’interesse della Lazio per Marco Brescianini è concreto, anche se l’operazione si trova ancora in una fase interlocutoria. Angelo Fabiani avrebbe sondato la disponibilità della Fiorentina a discutere una possibile partenza del centrocampista attraverso la formula del prestito.

La soluzione temporanea consentirebbe al club biancoceleste di inserire in rosa un giocatore già abituato ai ritmi della Serie A senza affrontare immediatamente un investimento particolarmente oneroso. La trattativa potrebbe inoltre prevedere un diritto di riscatto, permettendo alla Lazio di valutare il rendimento del calciatore prima di un eventuale acquisto definitivo.

Al momento, tuttavia, il tecnico Fabio Grosso considera Brescianini una risorsa utile per il proprio progetto. La sua duttilità rappresenta un elemento importante, perché il classe 2000 può essere impiegato sia come mezzala sia in una posizione più arretrata.

Brescianini piace per caratteristiche e fisicità

Il profilo di Brescianini risponde alle esigenze della Lazio, alla ricerca di un centrocampista dinamico e capace di accompagnare con continuità l’azione offensiva. Il giocatore originario di Calcinate dispone di una struttura fisica importante, sa inserirsi senza pallone e può rendersi pericoloso negli ultimi metri.

La sua esperienza maturata tra Milan, Frosinone, Atalanta e Fiorentina gli ha permesso di completare il proprio percorso di crescita. Pur avendo ancora margini di miglioramento, il centrocampista possiede già una buona conoscenza del campionato italiano e potrebbe inserirsi rapidamente nella rosa biancoceleste.

Calciomercato Lazio, resta viva anche la pista Fabbian

Marco Brescianini non è però l’unico nome seguito dalla dirigenza biancoceleste. Sul taccuino di Angelo Fabiani resta anche Giovanni Fabbian, altro centrocampista apprezzato per la capacità di inserirsi e trovare la porta avversaria.

I prossimi contatti con la Fiorentina dovranno chiarire quale dei due profili rappresenti realmente la priorità della Lazio. La società potrebbe scegliere di concentrarsi su Brescianini qualora emergessero aperture concrete per un prestito con diritto di riscatto.

La concorrenza interna e la posizione del tecnico rappresentano ancora due ostacoli, ma Fabiani vuole comprendere rapidamente gli eventuali margini di manovra. Il centrocampo resta uno dei reparti sui quali la Lazio intende intervenire e il nome di Marco Brescianini potrebbe diventare sempre più caldo nel corso dei prossimi giorni.