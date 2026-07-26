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Lazio Flaminia LIVE 2-0: Dele Bashiru appoggia il raddoppio in rete! Buon inizio per i capitolini

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3 minuti ago

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As Roma 19/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Como / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Kenneth Taylor

Lazio Flaminia LIVE: i biancocelesti di Gennaro Gattuso scendono in campo per la seconda amichevole estiva. Segui il match con noi!

La Lazio e la Flaminio Civita Castellana si sfidano oggi a partire dalle ore 18:00 presso il centro sportivo di Formello. La squadra allenata dal tecnico Gennaro Gattuso affronta quella di Federico Nofri Onofri per la sfida valida per la seconda amichevole del proprio ritiro estivo. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!

CRONACA LAZIO FLAMINIA 2-0

30′ – Grande azione in velocità della Lazio che serve una palla tesa da sinistra a Dele Bashiru che, di piatto, appoggia in rete il 2-0! Raddoppio della Lazio tramite gli inserimenti

20′ – Gol di Artistico, molto rapido nell’esecuzione e bravo a farsi trovare tra le linee ma viene fermato per offside!

15′ – Casoli salva tutto su Artistico, occasione sfiorata

3′ – Gol di Cancellieri che salta l0avversario e piazza il pallone sul secondo palo!

2′ – Bocci vicinissimo al gol del vantaggio! Erroraccio di Mandas che sbaglia e regala la palla all’avversario che appoggia delicatamente verso la rete. Provstgaard salva tutto.

0′- Inizia la sfida amichevole per la squadra di Gattuso.

TABELLINO LAZIO FLAMINIA 2-0

LAZIO:

FLAMINIA

GOL: 3′ Cancellieri, 30′ Dele Bashiru

AMMONIZIONI:

ESPULSIONI:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, R. Bordon, Provstgaard, Pedraza; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Cancellieri, Artistico, Serra. A disposizione: Renzetti, Pellegrini, Doekhi, Zaccagni, Sana Fernandes, Noslin, Floriani Mussolini, Dia, Ratkov, Belahyane, Farcomeni, Marusic. Allenatore.: Gattuso.

FLAMINIA : Fioravanti, Rivelli, Marnati, Neri, Fortun, Bonugli, Casoli, Risolo, Volpe, Agrimi, Bocci. A disposizion.: Rosin, Misso, Bruno, Bedini, Ricozzi, D’Angelo, Romanelli, Polidori, Riosa, Paganetti, Burla, El Hadji, Anton, Di Girolamo, Billi. Alllenatore: Onofri.

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