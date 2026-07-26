Cancellieri deve essere ceduto dalla Lazio? I numeri dell’ultima stagione invitano alla cautela

L’interesse del Celtic riapre il dibattito sul futuro di Cancellieri con la maglia della Lazio: i numeri dell’ex Parma vicino all’addio dalla maglia biancoceleste

La possibile cessione di Matteo Cancellieri divide l’ambiente biancoceleste. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’esterno è finito nel mirino del Celtic, mentre la Lazio continua a lavorare sulle uscite per finanziare gli acquisti di un difensore e di un centravanti. Il contratto in scadenza nel 2027 rende questa estate particolarmente importante: senza rinnovo, rappresenta l’ultima vera occasione per monetizzare il cartellino in quanto la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro.

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I numeri dell’attaccante della stagione 2025/26

Nell’ultima annata Cancellieri ha totalizzato 35 presenze complessive, realizzando 4 gol e fornendo 2 assist. Numeri non straordinari sul piano realizzativo, ma comunque significativi per un giocatore utilizzato con una certa continuità e in differenti posizioni del reparto avanzato.

Il classe 2002 ha dimostrato di poter agire su entrambe le fasce, partire dalla panchina oppure garantire copertura quando gli altri esterni non sono disponibili. Il suo rendimento è stato discontinuo, ma la sua duttilità ha rappresentato una risorsa concreta durante una stagione lunga e caratterizzata da diversi problemi fisici.

Perché la cessione può avere senso

Dal punto di vista economico, vendere Cancellieri a una cifra vicina alla richiesta della società sarebbe comprensibile. Incassare circa 15 milioni da un giocatore in scadenza nel 2027 permetterebbe alla società di evitare una progressiva svalutazione e di ottenere risorse da reinvestire nelle priorità indicate da Gattuso.

La cessione avrebbe però senso soltanto davanti a una proposta importante. Lasciarlo partire per una cifra sensibilmente più bassa significherebbe privarsi di un’alternativa già inserita nel gruppo senza ottenere un tesoretto realmente decisivo. Ora dovrà essere la società a prendere le decisioni sperando che ponderi adeguatamente ogni soluzione prima di doversi pentire di questo addio.