Trattativa in fase avanzata fra Markmann e la Lazio: contatti con la famiglia e operazione da 7 milioni per i capitolini

Markmann sempre più vicino a vestire la maglia della Lazio, il danese resta in cima alla lista dei biancocelesti per la prossima stagione

La Lazio continua ad accelerare per Noah Markmann, difensore centrale classe 2007 di proprietà del Nordsjaelland: stando infatti a quanto riportato su X da Alfredo Pedullà, i contatti tra le parti sono proseguiti tra ieri e oggi, coinvolgendo anche la famiglia del giovane calciatore. La trattativa sarebbe ormai entrata in una fase avanzata, anche se restano alcuni aspetti economici da definire prima di arrivare alla chiusura.

Il club biancoceleste considera Markmann il profilo prioritario per completare il reparto arretrato. La valutazione complessiva dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 7 milioni di euro, con le società impegnate a trovare l’intesa sulla struttura dei bonus.

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Saranno decisivi i contatti degli ultimi giorni

Tra mercoledì e le ultime ore sarebbero stati compiuti passi significativi. Il coinvolgimento della famiglia testimonia come il confronto non riguardi più soltanto i due club, ma anche il progetto tecnico e il percorso previsto per il difensore.

La Lazio vuole assicurarsi un centrale giovane e con importanti margini di crescita, capace di essere inserito progressivamente nella rosa. La dirigenza sta cercando di definire una parte fissa sostenibile, collegando ulteriori pagamenti al raggiungimento di determinati obiettivi.

Pesa l’incertezza su Romagnoli

La necessità di chiudere rapidamente un nuovo difensore è legata anche alla situazione del tutto inusuale e desueta legata al baluardo difensivo Alessio Romagnoli. Il centrale si sta allenando regolarmente con il gruppo, ma il suo futuro resta più che mai incerto.

La dirigenza non vuole farsi trovare impreparata e punta a consegnare al più presto un nuovo elemento allo staff tecnico. Markmann è ora il candidato principale: l’operazione da 7 milioni avanza, mentre resta da trovare la soluzione definitiva sui bonus.