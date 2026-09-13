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Gattuso: «Sfida dalla doppia faccia! Questo punta sa di premio. Sutalo e Leite? Professionisti esemplari»

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3 ore ago

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Ar Udine 07/09/2026 - campionato di calcio serie A / Udinese-Lazio / foto Andrea Rigano/Image Sport nella foto: Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel nel post della sfida contro il Milan

Dopo il pareggio allo stadio Olimpico contro il Milan nella quarta giornata di campionato, Gennaro Gattuso ha analizzato la prestazione e il risultato della Lazio ai microfoni di Lazio Style Channel:

ANALISI GARA – «Abbiamo portato a casa un punto che sa di premio, viste le circostanze: subire due reti in quel modo rischiava di tagliarci le gambe, invece la squadra ha mostrato carattere restando a galla. La sfida ha avuto un doppio volto: una prima frazione eccezionale, dove abbiamo messo alle corde un avversario pieno di qualità e strappi, e una ripresa in cui siamo rimasti schiacciati nella nostra metà campo senza più riuscire ad alzare il baricentro».

PROBLEMI TATTICI E TENUTA FISICA – «Nella seconda parte di gara ci siamo disorganizzati: anziché accorciare di reparto, siamo andati a rincorrere l’uomo e ci siamo allungati tantissimo, esattamente come ci era successo contro il Mantova. I ragazzi mi avevano persino sorpreso per come avevano interpretato l’inizio, mettendo in enorme difficoltà il Milan, ma tenere quell’intensità per tutti i novanta minuti è semplicemente impensabile. Con il passare del tempo la benzina è finita e abbiamo subito la loro reazione, dimostrando che dobbiamo ancora imparare a gestire meglio i ritmi e i momenti della partita».

SUTALO E LEITE – «Per quanto riguarda Sutalo e Diogo Leite, parliamo di due professionisti esemplari. Sutalo pagava un po’ di ritardo di condizione ma si sta sacrificando moltissimo in allenamento, mentre Diogo Leite si è presentato subito in forma smagliante: chapeau a entrambi. Si sono inseriti con facilità perché questo è un gruppo sano ed eccezionale; è inevitabile che chi trova meno spazio non sia felice, ma fa parte del gioco ed è il segnale che tutti ci tengono a dare il proprio contributo».

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