Hanno Detto
Gattuso: «Complimenti ai ragazzi per l’impegno! Voglio conquistare la fiducia dei tifosi. Senatori? Sono fondamentali»
Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato nel post gara dell’amichevole vinta in rimonta contro l’Ascoli. Le dichiarazioni
Nel post gara dell’amichevole contro l’Ascoli, vinta in rimonta per 1-2, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha analizzato la prestazione della gara e tanto altro ai microfoni di Lazio Style Channel:
PRESTAZIONE – «Va fatto un applauso a tutto il gruppo per l’impegno. I ragazzi stanno lavorando in maniera eccellente: stiamo introducendo concetti nuovi, tenendo la squadra sempre alta a pressare, e per farlo serve una tenuta atletica importante. Ovviamente sull’azione del loro gol siamo stati imperfetti, ma nella prima frazione abbiamo costruito tre o quattro nitide occasioni che andavano concretizzate. Nel complesso, i segnali positivi sono davvero molti».
RAPPORTO CON I TIFOSI E PROSSIMI IMPEGNI – «Tifosi? Il mio vero obiettivo è riuscire a conquistare la loro fiducia e ribaltare lo scetticismo: abbiamo il dovere morale di dare il massimo per questa maglia e lavorare con precisione. So che non sarà un percorso semplice, ma far valere la nostra etica sul campo è l’unica strada. Tra un paio di settimane saremo già in campo per la Coppa Italia e dobbiamo presentarci al meglio sotto il profilo della brillantezza. Ora il focus della preparazione si sposterà sulla velocità e sulla reattività».
IMPORTANZA DEI SENATORI – «Marusic? Di elementi con il suo spessore ce ne vorrebbero a decine. Chi veste la stessa maglia per dodici stagioni dimostra un valore umano straordinario, a tutto tondo. La presenza di un professionista come lui, esattamente come quella di Zaccagni, Rovella e Romagnoli, rappresenta una risorsa fondamentale per i più giovani: se sapranno prendere esempio da questi leader e ‘copiare’ il loro atteggiamento, non rischieranno di sbagliare e cresceranno enormemente».
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