Lazio, le scelte di Gattuso contro il Lecce raccontano la volontà del tecnico di coinvolgere tutta la rosa. La sosta per le Nazionali ha offerto un’occasione importante a chi è rimasto a lavorare a Formello

Non soltanto una questione di turnover, ma anche di merito e di gestione del gruppo. Le scelte di Gennaro Gattuso per la sfida tra Lazio e Lecce raccontano una precisa volontà dell’allenatore biancoceleste: dare spazio a chi si è allenato con continuità durante la pausa per le Nazionali, premiando il lavoro svolto a Formello. Un concetto ribadito dallo stesso tecnico ai microfoni di DAZN nel pre partita, con particolare riferimento alla decisione di rilanciare Doekhi.

Lazio, Gattuso premia Doekhi dopo il lungo stop per infortunio

Tra i protagonisti delle scelte di Gattuso c’è proprio Doekhi, difensore che aveva cominciato la stagione con prestazioni convincenti prima di essere costretto a fermarsi per un infortunio alla mano.

Uno stop che ne ha interrotto il buon momento, togliendogli quella continuità che aveva trovato nelle prime giornate di campionato. Durante la sosta, però, il giocatore ha avuto modo di lavorare a Formello e convincere nuovamente l’allenatore.

Il tecnico ha spiegato come fosse giusto concedergli questa opportunità, anche considerando gli impegni internazionali di altri compagni. Una scelta che restituisce fiducia a un calciatore rimasto a lungo ai margini per motivi fisici, non certo per demeriti sul campo.

Lazio, spazio anche a Leite: Gattuso vuole tutti allo stesso livello

Il discorso riguarda anche Leite, un altro giocatore chiamato a sfruttare le opportunità concesse dall’allenatore. La volontà di Gattuso è quella di poter contare su un gruppo nel quale le differenze tra titolari e riserve siano il meno possibile evidenti.

Per riuscirci, però, serve coinvolgere anche chi abitualmente trova meno spazio. Gli allenamenti possono offrire indicazioni importanti, ma è attraverso le partite che i calciatori riescono a ritrovare ritmo, fiducia e continuità.

La sosta per le Nazionali, in questo senso, ha rappresentato un’occasione per lavorare con maggiore attenzione su alcuni elementi della rosa. E le scelte contro il Lecce dimostrano che Gattuso tiene in considerazione quanto accade quotidianamente a Formello, senza limitarsi alle gerarchie costruite nelle settimane precedenti.

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Gattuso e la gestione della Lazio: il messaggio alle seconde linee

C’è poi un aspetto che va oltre le singole decisioni di formazione. Premiare chi lavora bene significa mandare un messaggio a tutto lo spogliatoio: nessuno deve sentirsi escluso e ogni allenamento può diventare decisivo per conquistare una maglia da titolare.

Gattuso sa bene che una stagione lunga non può essere affrontata facendo affidamento soltanto su undici giocatori. Tra infortuni, squalifiche e impegni ravvicinati, avere alternative pronte può fare la differenza.

Il caso di Doekhi, tornato a disposizione dopo l’infortunio alla mano, è significativo proprio per questo motivo. Il difensore aveva già dimostrato di poter essere protagonista e adesso ha l’opportunità di riprendere il percorso interrotto.

La filosofia dell’allenatore biancoceleste appare dunque chiara: mantenere alta la competitività interna e valorizzare l’intera rosa, affinché anche chi parte dalla panchina possa offrire le stesse garanzie dei titolari. Un principio che Gattuso vuole trasformare in una risorsa concreta per la sua Lazio.