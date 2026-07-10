Per Gattuso parte in salita la nuova avventura alla Lazio! Il clima e le novità da Formello in vista del ritiro

Raduno freddo a Formello, pochi tifosi e clima dimesso in casa Lazio in vista del ritiro estivo: tutti gli aggiornamenti sui capitolini

La nuova Lazio di Gennaro Gattuso ha vissuto la sua prima giornata a Formello in un clima lontano dall’entusiasmo che solitamente accompagna il raduno di una squadra. Come riportato da Il Messaggero, il ritorno al centro sportivo biancoceleste è scivolato via quasi in silenzio, con pochissimi tifosi presenti all’esterno del training center.

Di solito, nel giorno del ritrovo, non mancano sostenitori in cerca di autografi, foto e primi contatti con i calciatori. Questa volta, invece, la scena è stata molto più fredda: soltanto un padre con il figlio si è presentato per provare a strappare qualche firma. Un’immagine simbolica del momento che vive l’ambiente laziale.

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Pedraza è l’unico volto nuovo per Gattuso

Tra i protagonisti della giornata c’è stato Pedraza, unico vero volto nuovo della rosa, escludendo il giovanissimo Galassi, pronto a firmare un contratto quadriennale. Il primo a varcare i cancelli del centro sportivo è stato Danilo Cataldi, seguito poi dal resto del gruppo. Si è rivisto anche Mandas, rientrato dal prestito al Bournemouth e destinato a essere il titolare tra i pali, con Motta nuovamente nel ruolo di secondo.

Nel gruppo biancoceleste si è rivisto anche Floriani Mussolini, la cui permanenza non è però ancora considerata scontata. Presente pure Nuno Tavares, notato per un look eccentrico, così come Mattia Zaccagni, apparso carico dopo le ferie e il lavoro personalizzato assegnato da Gattuso.

La nuova Lazio tra rientri, assenze e test fisici

Tutto il gruppo ha ricevuto compiti specifici per presentarsi pronto ai test fisici in programma in Isokinetic. Taylor ha dato conferme sulla propria condizione mentre Provstgaard è apparso tra i più sorridenti, consapevole della possibilità di trovare più spazio.

Assente Isaksen, ancora alle prese con il percorso post operatorio per i problemi di pubalgia. Fuori anche Noslin, febbricitante: l’attaccante sosterrà le visite nel fine settimana e dovrebbe essere presente lunedì alla prima sgambata.

Gattuso davanti ad una sfida complicata

La giornata ha segnato anche il primo contatto visivo di Gattuso con i colori biancocelesti addosso. Il tecnico calabrese ha accettato una sfida complicata, stimolante ma subito in salita. La squadra va ricostruita nel morale, nell’identità e nel rapporto con un ambiente profondamente scettico.

C’è attesa per la conferenza stampa di presentazione, slittata rispetto a quanto inizialmente comunicato. Sarà il momento in cui Gattuso potrà spiegare i motivi della sua scelta e provare a parlare anche alla tifoseria. La sensazione, però, è che ricompattare l’ambiente non sarà semplice, soprattutto dopo la decisione dei gruppi organizzati di non abbonarsi e il malcontento di larga parte dei tifosi che nella scorsa stagione avevano sottoscritto il pass annuale.