Gattuso non vuole perdere nessuno a gennaio: «Sarebbe un peccato». Il messaggio del tecnico – Lazio News 24

Il tecnico interviene sulle possibili cessioni nella sessione invernale: il tecnico biancoceleste vuole mantenere intatta la rosa e concentrarsi sulla crescita dei giocatori già a disposizione

Il calciomercato della Lazio torna al centro dell’attenzione, ma Gennaro Gattuso ha le idee chiare sulle priorità della squadra. Durante la conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Cagliari, in programma domenica 1° novembre allo Stadio Olimpico, il tecnico biancoceleste ha affrontato il tema delle possibili partenze nella prossima sessione invernale. L’allenatore ha espresso il desiderio di non perdere nessun elemento dell’attuale organico, sottolineando l’importanza del lavoro quotidiano e del rapporto costruito con i propri calciatori. Una posizione che arriva dopo un avvio di campionato particolarmente positivo, nel quale la formazione capitolina ha trovato risultati e continuità.

Gattuso sulle possibili cessioni: «Spero che non succeda nulla»

Il tema delle possibili partenze è stato affrontato direttamente da Gattuso, consapevole delle dinamiche che accompagnano ogni sessione di mercato. Il tecnico ha spiegato di conoscere bene il funzionamento del calcio professionistico e il ruolo svolto dagli agenti, senza però nascondere la propria volontà di continuare a lavorare con il gruppo attuale.

GATTUSO SUL MERCATO – «Conosco bene questo mondo, so come funziona. Gli agenti fanno il loro lavoro. Con il rapporto instaurato con i miei giocatori, ora non è venuto nessuno e spero che non venga nessuno. Sto pensando a mettere la squadra migliore in campo e a dare forza ai calciatori che devono migliorare e che ho a disposizione. Spero che non succeda nulla, sarebbe un peccato».

Parole che esprimono una preferenza precisa: evitare cambiamenti che potrebbero modificare gli equilibri costruiti nei primi mesi della stagione.

Non si tratta, tuttavia, di una garanzia sull’assenza di operazioni in uscita. Le dichiarazioni rappresentano la posizione dell’allenatore, mentre eventuali decisioni di mercato dipenderanno anche dalle valutazioni della società.

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Il tecnico punta sul gruppo: la crescita dei singoli è una priorità

Uno degli aspetti più significativi dell’intervento riguarda la volontà di Gennaro Gattuso di valorizzare ulteriormente i calciatori già presenti nella rosa della Lazio. L’allenatore ha infatti sottolineato di essere concentrato soprattutto sulle scelte di formazione e sul miglioramento degli elementi che hanno ancora margini di crescita.

Una posizione che evidenzia l’importanza attribuita alla continuità del lavoro quotidiano. Dopo i risultati ottenuti nelle prime nove giornate, il tecnico vuole proseguire il percorso intrapreso, senza lasciarsi condizionare eccessivamente dalle indiscrezioni relative alla prossima finestra di mercato. Il riferimento al rapporto instaurato con i giocatori rappresenta un altro elemento centrale delle sue dichiarazioni.

Gattuso ha spiegato che, almeno fino a questo momento, nessun calciatore si è presentato da lui per manifestare la volontà di lasciare il club. Una situazione che il tecnico spera possa rimanere invariata anche nelle prossime settimane.

Gennaio si avvicina: Gattuso vuole evitare cambiamenti

La sessione invernale di calciomercato rappresenterà un passaggio importante per la programmazione della Lazio, soprattutto considerando il rendimento della squadra in questa prima parte della stagione. Per Gattuso, mantenere a disposizione l’attuale gruppo significherebbe poter continuare a lavorare su equilibri già consolidati, evitando di dover inserire nuove soluzioni per compensare eventuali partenze.

Il messaggio rivolto all’ambiente biancoceleste resta comunque significativo: la priorità è il campo, con l’obiettivo di mantenere alta la competitività della squadra e aiutare ogni calciatore a esprimere il proprio potenziale.