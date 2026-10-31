Conferenza stampa Pisacane: «La classifica parla chiaro. Stimo Gattuso, ma voglio regalargli un dispiacere»

Conferenza stampa Pisacane: l’allenatore del Cagliari interviene in vista della partita dello stadio Olimpico contro la Lazio di Gennaro Gattuso

(Elia Serra inviato al CRAI Sport Center) – Fabio Pisacane presenta ad Assemini la sfida contro la formazione capitolina allenata da Gennaro Gattuso. L’allenatore del Cagliari, interviene in conferenza stampa alla vigilia della partita valida per la 10a giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro la Lazio. Le sue parole:

LA CONFERENZA STAMPA DI PISACANE – INIZIO ORE 12:30

INFORTUNATI – «Come risultato la squadra non aveva l’umore giusto, con più attenzione avremmo fatto punti. Ci farà crescere di partita in partita ciò, dispiace ma ripartiamo. Winks si è allenato negli ultimi giorni ma valuterò e farò le mie scelte».

LAZIO – «Squadra allenata da un grande uomo e allenatore, la classifica parla chiaro e sono in un ottima condizione mentale e fisica. Giocano con questa energia al netto dell’avversario, stanno over performando ma hanno una rosa profonda con una rosa allestita bene».

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ROMA – «Quando si perde non fa piacere al di là della gara che fai, serve che io dia una direzione alla squadra. Abbiamo distribuito male le sconfitte nelle prime giornate, non è un campanello d’allarme ma ci mette in guardia. Arriva un cross e ora sbagliamo le distanze, prima c’era più attenzione, dobbiamo lavorare su queste cose. Per fare punti serve più attenzione».

DIFESA, NUMERI – «Le sconfitte consumano energie. Non voglio fare una conferenza su un aggettivo ma è quello che sta mancando a noi, l’energia. Dobbiamo essere bravi a dominare i cattivi pensieri che i vengono in testa in questo momento. Io devo tenere sul pezzo tutti e fargli alzare l’autostima, poi certo serve attenzione maniacale dentro alla partita».

NZOLA, FADERA E CAMBI – «Possiamo aspettarci dei cambi rispetto a Roma, devo valutare le singole condizioni. Nzola ha fatto bene quando aveva la palla e si è sbattuto in non possesso. In pressing ci serve un atteggiamento assassino! Fadera mi fa bene perché ha fatto bene, domani valuteremo con lo staff la condizione potrebbe essere rimesso dal primo minuto. Terza partita ravvicinata per cui potrebbero esserci dei cambi».

CENTROCAMPO – «Romano e Deiola insieme? Deioal mette atteggiamento he voglio, non deve mai mancare non lo spirito battagliero. Romano ha fatto una grande partita ma abbiamo bisogno di Winks. Non ho una rosa profondissima, però oenso che ci sono delle cose chiare e delineate».

PAROLE NOSLIN – «Quello che pensano gli altrui mi interessa relativamente, dobbiamo pensare noi a dove vogliamo andare. Abbiamo meritato il rispetto delle altre squadra, ma poi non possiamo scioglierci come neve al sole. Quello che dice Noslin, che è in grande forma, ci fa piacere, sappiamo che ci aspetta una gara difficile contro una squadra con numeri importanti».

SULEV – «E’ un ragazzo che conosco benissimo dalla primavera, la società ha fatto un investimento importante prendendolo. L’area scouting ci ha visto bene ma poi ha bisogno del suo inserimento, è fortunato perché posso aiutarlo da questo punto di vista Ha piede e motore, come altri ha qualità spiccate, io credo in lui. Domani o tra un mese potrebbe avere la sua possibilità».

SUGAWARA – «Ho detto tutte sulle caratteristiche, deve crescere nelle richieste, voglio determinate cose. Si sta mettendo all’opra, è volenteroso e gli voglio bene tutti. Buona gara a Roma. Non gli butto la croce addosso, è un professionista serio».

DIFESA A 3 – «La gara con la Roma è passata e l’abbiamo persa, siamo tornati con un pugno di mosche e spunti positivi. Non fa da punto di riferimento per la Lazio, giocano in modo diverso. I ragazzi vanno convinti delle cose che propini, abbiamo difeso a tre a Roma poi alzando Suagawara come esterno alto».

GATTUSO – «E’ un punto di riferimento umano, lo stimo, conosco lui come uomo e il papà. Merita quello che sta facendo anche per quanto ha sofferto dopo la Nazionale, spero però di regalargli un dispiacere domano. L’ho guardata e ho cercato di prendere spunto anche da lui».

TREPY – «Trepy è la nota più bella di Roma, peccato perché avrebbe potuto segnare. Ci darà soddisfazioni, ha fisicità e attacco all’area, va fatto un complimento all’area medica che l’ha riportato in Serie A in queste condizioni».

ZE’ PEDRO, OBERT E MALDINI – «Zè Pedro ha riposato con il Bologna, Obert forse ha pagato le partite giocate con la nazionale, lui è un ragazzo encomiabile. L’unico aspetto che deve migliorare è orendere il riferiemento in area, lui con me deve stare tranquillo, ha la mia totale fiducia, Ha tanta energeia, non è scarico anche se ha giocato tutte le partite. Va a momenti nella gara, a volte sembra stanco poi riparte. Maldini domani me lo aspetto in campo, ha una piccola infiammazione che si porta dietro da tempo. Dopo la nazionale si è allenato poco, ha pagato il carico emotivo delle gare e quanto speso con l’Italia. Ho fatto delle valutazioni per farlo riposare con la Lazio e poter incidere a gara in corso».

FAZZINI – «Ha fatto un lavoro in questo mese, sta bene e penso che domani potrebbe giocare dall’inizio».