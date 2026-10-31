Conferenza stampa Gattuso: «Domani è una gara tosta. Sono orgoglioso della mentalità dei ragazzi. Zaccagni è un capitano vero! Lotito? E’ molto presente»

Conferenza stampa Gattuso: l’allenatore della Lazio interviene ad un giorno dalla partita dell’Olimpico contro il Cagliari di Fabio Pisacane

Gennaro Gattuso prende la parola dal Training Center di Formello alla vigilia della sfida contro la squadra di Fabio Pisacane. L’allenatore della Lazio interviene in conferenza stampa verso la partita della 10a giornata del campionato di Serie A 2026-2027 contro il Cagliari. Le sue parole:

LA CONFERENZA STAMPA DI GATTUSO

TEST – «Vediamo oggi! Vogliamo continuità su ciò che stiamo facendo, sui test. I giocatori stanno recuperando bene, abbiamo fatto un allenamento buono e si è spinto un po’. Oggi, appunto, controlliamo l’ultimo dato che viene fuori e poi valutiamo».

RISCATTO – «Nessun riscatto! Il calcio è fatto di episodi e sicuramente ci hanno condannato in quella partita là. La cosa bella è che quando commetti un errore, nella vita normale la devi pagare, ma qui hai sistematicamente ogni 3/7 giorni la possibilità di riscaldarti.

L’importante è migliorarsi ed essere lucidi e avere la forza di non deprimerti, ti aiutano le persone che ti stanno vicino. Io ho la fortuna di avere una moglie da 30 anni, siamo cresciuti insieme. Nei momenti di difficoltà è sempre stata presente e mi appoggia tanto».

CAGLIARI – «Squadra ostica per le caratteristiche che ha! Cambia molto, possono giocare con Maldini e due punte, o una sotto punta. Si sa difendere bene il Cagliari e altrettanto riparte bene. L’allenatore è giovane, è mio amico e allena i ragazzi molto bene. Con la Roma ha avuto moltissime occasioni. Noi continuiamo con grande veemeenza e voglia».

NOSLIN – «Noslin? Parlo di lui per come tiene il campo, scatta, copre campo, fa doppie scalate, la differenza è questa. Domani a noi questa caratteristica non deve venire a mancare, ci vuole testa e atteggiamento. Non pensare al se o al ma, dobbiamo fare il nostro calcio ed essere umili».

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OBIETTIVO – «L’obiettivo sono i 40 punti! Dopo vediamo, dobbiamo avere l’umiltà di pensare partita dopo partita. Abbiamo la strada di prepararci, stiamo toccando con mano che se si va forte, vi è entusiasmo e atteggiamento. Non dobbiamo subire l’evento, c’è la voglia di correre e sorprendere tutti insieme. Ci lavoriamo giorno dopo giorno e non possiamo accontentarci. Mancano 29 partite e dopo vedremo dove arriveremo».

BLOCCO BASSO, REPARTO- «Più che blocco basso bisogna imparare a giocare di reparto. Quando si opta per il primo, non si prende l’imbucata, si mandano larghi. Noi dobbiamo migliorare questo aspetto, qualcuno vuole irrompere, altri pizzicare».

MERCATO – «Conosco bene questo mondo, so come funziona. Gli agenti fanno il loro lavoro. Dopo è normale che, con il rapporto instaurato con i miei giocatori, ora non è venuto nessuno e spero che non venga nessuno. Sto pensando a mettere la squadra migliore in campo e a mettere forza nei calciatori che devono migliorare e che ho a disposizione e a metterli sullo stesso piano. Spero che non succeda nulla, sarebbe un peccato».

MERITI ARBITRI – «Dipende da quale ottica la vuoi vedere. L’anno scorso ho viaggiato tanto, ho preso 100 e passa aerei, ho visto tante partite. Il campionato non era bello come quest’anno e un po’ di meriti bisogna darli. Sul minutaggio che si è alzato, vari allenatori propongono il loro calcio e ora tutto è più divertente.

Vedi le partite come la Premier League, una valanga di gol. E’ merito degli arbitri che non si specula più, che non si fa il cinema. Il cambiamento è incredibile, tutti ci lamentavamo del nostro calcio, ovviamente l’errore ci sarà sempre.

Io giorni fa avevo visto due/tre robe, mi sembravano giuste, ma ho chiamato il match analyst e ho toppato tutte e tre. Vi posso assicurare che in questo momento bisogna fare i complimenti, è un calcio più bello, giocato e veloce e sono contento di questo. E’ difficile arbitrare».

ORGOGLIO – «Sono orgoglioso della mentalità, il fatto di vedere i giocatori che non si risparmiano e ragionano con una testa sola. Chi entra lo fa a mille all’ora e ci dà una grandissima mano. Dopo è normale che c’è qualcuno che ha la faccia più triste, ma fa parte del gioco, mi piace sta roba qua».

PREOCCUPAZIONE – «Tutte le partite mi preoccupano, questa è tosta. Il Cagliari ha le caratteristiche giuste per metterci in difficoltà. Sta là, pizzica e scivola, ma è tremendo quando riparte. Dobbiamo essere bravi quando ci arriverà una legnata. E’ in questo caso che voglio vedere quanto saremo bravi. Dobbiamo essere capaci di portare avanti il nostro DNA, se gli altri sono più bravi, ci complimentiamo e stringiamo la mano».

LOTITO – «Parlo sempre con il presidente, lui è molto presente. Oggi per esempio viene a mangiare, sta con la squadra. Abbiamo un rapporto così, poi è normale che lui certe cose le vede in maniera diversa dalle mie, ma abbiamo una grandissima comunicazione».

SEGRETO – «Sta a noi con il nostro atteggiamento e con la voglia di far fatica. Il segreto è semplice: andiamo forte e bisogna andare, appunto, forte. Al contrario, diventiamo vulnerabili. L’altro giorno abbiamo preso due gol perché ci siamo addormentati, specialmente il secondo. Uno così non lo dovremo mai prendere».

ASPETTATIVE – «A livello di gruppo sì! L’anno scorso, per tutto quello che era successo, qualsiasi altra squadra si sarebbe accappottata, ma hanno portato la barca ad attraccare. Hanno voglia, sono ragazzi curiosi, vogliono stare insieme in campo. Sapevo che il lavoro che stavamo facendo e che facevano ci poteva dare dei risultati. L’obiettivo era di lavorare e continuare, la voglia deve rimanere intatta».

ZACCAGNI – «Dopo tante volte non è venuto in Nazionale per via dell’infortunio, ma l’ho sempre convocato! Anche su Zac si parla degli assist e dei gol, ma lui è un fenomeno su altre cose. Lui aveva bisogno di mettere forza nelle gambe e di fare determinate cose. E’ un capitano vero sempre a disposizione. Per noi è importantissimo come giocatore a 360°. Se io fossi un suo compagno, lo metterei in una cristalliera perché non sbaglia un colpo anche umanamente».

VAR – «VAR? Anche loro si riuniscono come noi, stanno là, guardano e fanno. Sono regole: ora è la linea Orsato che dice di fare delle scelte e non andare sistematicamente. In Inghilterra ci vanno solo 2/3 volte, da noi si stava più lì, anziché fare calcio giocato. Ci sono 3/4 persone nella sala e possono intervenire. Quest’anno ci credono fortemente su questa linea e bisogna ccettarlo».

EMOZIONI – «Non mi sono mancate quelle emozioni, lo faccio se gioco a carte con mio figlio perché voglio vincere. Questo mestiere mi fa sentire vivo, ho sempre provato il fuoco dentro. Tifosi? Io vivo per ste cose, li ho ringraziati dopo la partita per lo spettacolo dimostrato.

Venire di martedì a un tot di km di distanza, pareva una festa Scudetto e non la 9a giornata del torneo. Il merito è loro, ho detto ai ragazzi. Hanno creato questo entusiasmo con il loro atteggiamento e speriamo di continuare».