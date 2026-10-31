Gattuso racconta il rapporto con Lotito: «Lui è molto presente, abbiamo una grandissima comunicazione» – Lazio News 24

Il tecnico parla del rapporto con Claudio Lotito nel pieno della contestazione dei tifosi biancocelesti: il tecnico racconta la presenza del presidente a Formello e sottolinea l’importanza del dialogo anche quando emergono opinioni differenti

Il rapporto tra Gennaro Gattuso e Claudio Lotito torna al centro dell’attenzione in casa Lazio. In un momento caratterizzato dalla contestazione di una parte della tifoseria nei confronti della presidenza, l’allenatore biancoceleste ha voluto raccontare come si sviluppa quotidianamente la collaborazione con il patron. Un rapporto che, secondo quanto spiegato dal tecnico, si basa sulla comunicazione costante e su un confronto diretto, anche quando le opinioni su determinate questioni non coincidono. Gattuso ha inoltre sottolineato la presenza di Lotito accanto alla squadra, raccontando un episodio relativo alla vita quotidiana del gruppo. Parole che permettono di comprendere meglio il legame professionale tra le due figure più importanti della gestione sportiva e societaria biancoceleste.

Gattuso parla di Lotito: «Parlo sempre con il presidente»

Nel corso delle sue dichiarazioni, Gennaro Gattuso ha evidenziato soprattutto la frequenza dei contatti con Claudio Lotito, descrivendo un presidente coinvolto nella quotidianità della squadra.

L’allenatore ha raccontato come il patron sia solito trascorrere del tempo con il gruppo, partecipando anche a momenti informali che vanno oltre gli appuntamenti strettamente istituzionali.

GATTUSO SUL RAPPORTO CON LOTITO – «Parlo sempre con il presidente, lui è molto presente. Oggi per esempio viene a mangiare, sta con la squadra. Abbiamo un rapporto così, poi è normale che lui certe cose le vede in maniera diversa dalle mie, ma abbiamo una grandissima comunicazione».

Una dichiarazione che mette in evidenza la volontà del tecnico di mantenere un rapporto diretto con il presidente, senza nascondere la presenza di possibili divergenze.

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Gattuso e Lotito: le opinioni differenti non interrompono il dialogo

Uno dei passaggi più significativi riguarda proprio le differenti valutazioni che possono emergere tra allenatore e presidente. Gattuso non ha negato che Lotito possa avere una visione diversa dalla propria su alcune questioni. Ha però chiarito che queste differenze non compromettono la comunicazione tra le parti.

Il concetto espresso dal tecnico riguarda quindi il funzionamento del rapporto professionale, nel quale il confronto resta possibile anche in presenza di posizioni non coincidenti. Per la Lazio, il dialogo tra guida tecnica e presidenza rappresenta un elemento importante nella gestione quotidiana, soprattutto in una stagione nella quale l’attenzione è rivolta tanto ai risultati sul campo quanto alle vicende societarie.

Il tecnico parla di Lotito nel clima di contestazione dei tifosi

Le dichiarazioni di Gattuso si inseriscono in un contesto nel quale il rapporto tra Claudio Lotito e una parte della tifoseria della Lazio continua a essere oggetto di discussione. La posizione espressa dall’allenatore riguarda però soprattutto la collaborazione quotidiana con il presidente.

Allo stesso tempo, Gattuso ha ribadito un aspetto importante: avere opinioni differenti non significa necessariamente compromettere la collaborazione tra allenatore e società.

In una fase particolarmente positiva sul piano sportivo, Gattuso ha voluto sottolineare proprio questo aspetto della relazione con Lotito: una comunicazione costante, nonostante le differenti visioni su alcune questioni.