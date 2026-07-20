Gattuso: «Chapeau ai ragazzi! La squadra è compatta. Artistico? Mi piace molto, ha spirito»

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, è intervenuto in seguito alla vittoria maturata con la Primavera! Le dichiarazioni

Termina con una splendida vittoria per la Lazio il test andato in scena questa sera a Formello contro l‘Under 20 di Punzi! La prima squadra gioisce per il 3-1 e si gode la festa. Mister Gennaro Gattuso è apparso orgoglioso ai microfoni del club. Vi riportiamo di seguito le dichiarazioni:

ORGOGLIO – «I complimenti ai ragazzi, hanno fatto una buona settimana, abbiamo fatto cose buone! Il campo è grandissimo per tutte le squadre. Chapeau a loro, ha fatto un grande caldo, bravi a presentarsi in condizioni buone. Continuiamo su questa squadra, miglioreremo su altre cose. Spirito, voglia e sacrificio ci sono stati».

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GRUPPO – «Penso che se rivediamo la stagione dell’anno scorso, i meriti al mio collega, ma anche ai giocatori che non hanno mai fatto disunire la squadra, ma bensì l’hanno resa compatta. E’ normale che dobbiamo migliorare su tanti aspetti. Consapevole di trovare un gruppo con una buona mentalità, ripartiamo da questo».

ROVELLA, TAVARES – «Rovella è stato febbricitante per 2/3 giorni, abbiamo fatto di tutto per non farlo stare con i compagni, ma oggi ha fatto un allenamento importante. Nuno preoccupa di più, ha un problema al ginocchio; gli altri li abbiamo tenuti tranquilli per non rischiare. Da mercoledì, quando riprenderemo, speriamo di rivederli in campo».

ARTISTICO, GALASSI, PEDRAZA – «Gabri mi piace, ha spirito! In Serie B ha fatto molto bene, mi piace l’umiltà e come lavora. Galassi deve migliorare, deve mettere su ancora gamba. Alfonso sembra che è da tanti anni qua, scherza, sta bene con i compagni. Oggi per lui piccolo fastidio muscolare, ma nulla di grave. Sappiamo quello che ci può dare e siamo contenti».

MANDAS, MOTTA – «Mandas ha esperienza, Motta è un portiere che ha un grande futuro! Devono lavorare come tutti gli altri, partiamo bene: non ce la passiamo male in porta».

ORSATO – «Quest’anno ci sarà Orsato come designatore, mi aspetto un campionato con pochi fischi conoscendolo. Dobbiamo abituarci anche a questo».