Lazio Women, nuovo innesto per mister Grassadonia! Fördős è biancoceleste

Lazio Women, ecco il regalo per Gianluca Grassadonia: Beatrix Fördős è biancoceleste! Il comunicato

La Lazio Women rafforza la propria rosa in vista della prossima stagione con l’arrivo di Beatrix Fördős. Il trasferimento della giocatrice è stato ufficializzato dal club tramite una nota, sottolineando l’importanza di questo innesto per il progetto di mister Gianluca Grassadonia. Fördős porta esperienza e qualità alla squadra biancoceleste, contribuendo a completare il reparto e offrendo nuove soluzioni tattiche. Il club punta a integrare al meglio la calciatrice nel gruppo, con l’obiettivo di crescere e competere ai massimi livelli nel campionato femminile! Vi riportiamo di seguito il comunicato:

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COMUNICATO – «La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Beatrix Fördős dall’ F.C. Internazionale.

Difensore ungherese classe 2002, torna in biancoceleste dopo l’esperienza nella stagione 2021/22, annata in cui ha collezionato venti presenze e due reti.

Nel corso della sua carriera, Fördős ha vestito le maglie prestigiose di Inter e Norimberga, potendo vantare anche alcune apparizioni con l’Ungheria, prima nelle formazioni giovanili e successivamente nella Nazionale maggiore.

Bentornata Beatrix!».