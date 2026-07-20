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Lazio Lazio Primavera LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match

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1 ora ago

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Zaccagni 2

Lazio Lazio Primavera: i biancocelesti di Gennaro Gattuso scendono in campo per la prima amichevole del ritiro estivo. Segui il match con noi!

La Lazio e la primavera biancoceleste si sfidano oggi a partire dalle ore 17:00 presso il centro sportivo di Formello. La squadra allenata dal tecnico Gennaro Gattuso affronta quella di Francesco Punzi per la prima amichevole nel ritiro in vista della stagione sportiva 2026-2027. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!

CRONACA LAZIO LAZIO PRIMAVERA

Aggiornamenti dalle ore 17:00

TABELLINO LAZIO LAZIO PRIMAVERA

In attesa delle formazioni ufficiali

GOL:

AMMONIZIONI:

ESPULSIONI:

LAZIO (): . A disposizione: . Allenatore: Gennaro Gattuso

LAZIO PRIMAVERA ():A disposizione: . Allenatore: Francesco Punzi

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: della sezione di

1° ASSISTENTE: della sezione di

2° ASSISTENTE: della sezione di

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