News
Lazio Lazio Primavera LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match
Lazio Lazio Primavera: i biancocelesti di Gennaro Gattuso scendono in campo per la prima amichevole del ritiro estivo. Segui il match con noi!
La Lazio e la primavera biancoceleste si sfidano oggi a partire dalle ore 17:00 presso il centro sportivo di Formello. La squadra allenata dal tecnico Gennaro Gattuso affronta quella di Francesco Punzi per la prima amichevole nel ritiro in vista della stagione sportiva 2026-2027. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!
CRONACA LAZIO LAZIO PRIMAVERA
Aggiornamenti dalle ore 17:00
TABELLINO LAZIO LAZIO PRIMAVERA
In attesa delle formazioni ufficiali
GOL:
AMMONIZIONI:
ESPULSIONI:
LAZIO (): . A disposizione: . Allenatore: Gennaro Gattuso
LAZIO PRIMAVERA (): . A disposizione: . Allenatore: Francesco Punzi
LA SQUADRA ARBITRALE
ARBITRO: della sezione di
1° ASSISTENTE: della sezione di
2° ASSISTENTE: della sezione di
Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Sergi Dominguez, Stojkovic, Mandas e molto altro
News
Lazio Lazio Primavera LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match
Lazio Lazio Primavera: i biancocelesti di Gennaro Gattuso scendono in campo per la prima amichevole del ritiro estivo. Segui il...
Lotito tra Formello e Reggio Calabria per risolvere il nodo multiproprietà: incombono problemi per il senatore?
Lunedì diviso tra il campo e il futuro societario per Lotito: le ultime sul presidente della Lazio e del progetto...
Tabellone calciomercato estivo Lazio 2026 LIVE: i trasferimenti in entrata e in uscita
Tabellone calciomercato estivo Lazio 2026: acquisti e cessioni dei blucerchiati in questa finestra di trattative. Il riassunto Acquisti e cessioni...