Torna di moda Musah per il centrocampo della Lazio: la formula studiata con il Milan e le cifre per chiudere la trattativa

Gattuso aspetta nuovi rinforzi dopo gli innesti in difesa della Lazio! Le ultime sulla formazione biancoceleste e sul colpo Musah

Dopo aver sistemato il reparto arretrato con l’arrivo di due nuovi difensori, la Lazio deve ora concentrare i propri sforzi sul centrocampo. Gennaro Gattuso attende almeno un altro innesto in una zona del campo che potrebbe risultare decisiva per definire l’identità tattica della squadra biancoceleste.

Tra i profili tornati d’attualità negli ultimi giorni figura quello di Yunus Musah. Il centrocampista statunitense è rientrato al Milan dopo la stagione trascorsa in prestito all’Atalanta, ma non sembra destinato a rimanere nella rosa rossonera. Il suo entourage sarebbe quindi al lavoro per individuare una nuova sistemazione e il giocatore sarebbe stato proposto anche alla società del presidente Claudio Lotito.

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La formula per arrivare a Musah

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la possibile trattativa potrebbe essere impostata sulla base di un prestito oneroso da circa 2 milioni di euro, accompagnato da un diritto o da un obbligo di riscatto fissato intorno ai 18 milioni.

L’acquisto definitivo sarebbe però legato al raggiungimento di determinate condizioni, in particolare alla qualificazione della Lazio alle competizioni europee. Una formula che permetterebbe alla società biancoceleste di rimandare l’investimento più consistente, sostenendo nell’immediato soltanto il costo del prestito.

Si tratta di una strategia già utilizzata da Lotito in altre operazioni. Un accordo simile era stato costruito per Daniel Maldini, poi rientrato all’Atalanta, mentre la stessa soluzione sarebbe stata proposta alla Dinamo Zagabria per Juan Córdoba Domínguez. Il pagamento definitivo verrebbe quindi subordinato a un risultato sportivo che, ad oggi, non può essere considerato scontato.

Il nuovo centrocampista può cambiare il modulo

L’eventuale arrivo di Musah, o comunque di un altro centrocampista, avrebbe conseguenze anche sulle scelte tattiche di Gattuso. Durante la prima parte della preparazione, il tecnico ha insistito soprattutto sul 4-2-3-1, senza però abbandonare definitivamente l’idea del 4-3-3.

La duttilità dello statunitense consentirebbe alla Lazio di alternare le due disposizioni senza modificare eccessivamente gli interpreti. Musah potrebbe agire accanto a un regista nella linea a due oppure occupare il ruolo di mezzala, garantendo corsa, pressione e capacità di accompagnare l’azione.

Aperta anche la pista del trequartista

La ricerca della dirigenza non sembra limitarsi a un centrocampista centrale. L’inserimento di un trequartista di ruolo permetterebbe infatti a Gattuso di ampliare ulteriormente le proprie alternative, dando maggiore qualità alla zona alle spalle dell’attaccante.

La priorità resta consegnare al tecnico una rosa più completa e adatta a interpretare diversi sistemi di gioco. Musah è tornato tra le possibili soluzioni, ma la Lazio procederà soltanto qualora il Milan accettasse una formula sostenibile. Il centrocampo resta dunque il reparto sul quale concentrare le prossime mosse, con Gattuso in attesa dei rinforzi necessari per sviluppare pienamente il suo progetto.