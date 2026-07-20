Gol Avram, nel test di Formello la Primavera si gasa e vola in vantaggio

Gol Avram, la sblocca lui! Lampo del terzino e la Primavera vola a sorpresa in vantaggio. Le ultime

Alle ore 18 presso il centro sportivo di Formello è iniziato il test in famiglia tra la Lazio e la Lazio Primavera. La partita, che ha l’obiettivo di permettere a Gennaro Gattuso di valutare alternative e giovani prospetti, è arrivata al secondo tempo con un risultato sorprendente. La formazione di Francesco Punzi si è portata in vantaggio per 0-1 grazie a Avram al 42’ minuto, capitalizzando un lancio profondo di Battisti sulla corsia destra. Nonostante la posizione defilata, l’attaccante ha trovato lo spazio giusto per trafiggere Mandas.

Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Musah, su Dominguez e su Comuzzo! I biancocelesti cercano il colpo in entrata

Lazio, test in famiglia: prove per la prima squadra

Questo test in famiglia rappresenta un’occasione preziosa per la Lazio per osservare i giovani talenti in situazioni reali di partita. L’attenzione di Gattuso è rivolta sia alla gestione dei giocatori titolari, sia alla crescita dei ragazzi della Primavera, con l’obiettivo di integrare gradualmente elementi promettenti nella rosa principale.

Lazio, Avram protagonista: la sorpresa del match

Il gol di Avram sottolinea la competitività della Primavera e offre spunti interessanti allo staff tecnico biancoceleste. La prestazione dimostra come i giovani possano incidere anche contro la prima squadra, stimolando valutazioni su possibili inserimenti futuri e dando fiducia ai prospetti per la stagione a venire.