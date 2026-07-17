Dalla Francia a Formello: la Lazio soffia Eone alla concorrenza e lo aggrega alla Primavera

Mercato Lazio, preso il giovane Eone dal Caen: è già a disposizione della Primavera! Le ultime novità

La Lazio guarda al domani e piazza un colpo di prospettiva che accende l’entusiasmo del settore giovanile. Il club biancoceleste ha ufficializzato l’arrivo di Emmanuel Eone, centravanti classe 2009 di assoluto valore, strappato alla concorrenza internazionale dopo il mancato rinnovo contrattuale con il Caen. L’operazione, che conferma la volontà della dirigenza capitolina di investire con forza sui giovani talenti dal grande potenziale fisico e tecnico, è stata raccontata nei dettagli da Lorenzo Canicchio. Il giovane attaccante, dotato di doppio passaporto (francese e camerunense), è già sbarcato nella Capitale e ha iniziato a respirare l’aria di Formello!

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Emmanuel Eone già al lavoro con la Primavera

Non c’è tempo da perdere per Emmanuel Eone, che si è già aggregato ai compagni nel ritiro della Primavera biancoceleste. Il giovane centravanti sta lavorando duramente agli ordini di mister Francesco Punzi, tecnico chiamato a gestire un gruppo che punta a essere competitivo su tutti i fronti nella stagione 2026/27. Il ragazzo ha saputo mettersi in luce come uno dei migliori realizzatori del vivaio francese, attirando su di sé gli occhi degli scout di mezza Europa prima dell’affondo decisivo della Lazio.

Lazio, un investimento per il vivaio

L’arrivo di Emmanuel Eone rappresenta una mossa strategica per la Lazio, che punta a rinforzare un settore giovanile reduce da un importante lavoro di scouting internazionale. Il club ha saputo anticipare le mosse di diverse società straniere, sfruttando la situazione contrattuale in scadenza del giocatore con il Caen. La scommessa biancoceleste è chiara: puntare su un profilo che, per struttura fisica e fiuto del gol, può rappresentare un punto fermo della formazione giovanile per i prossimi anni. Con l’inserimento in rosa di questo baby talento, la società dimostra di voler costruire una base solida, capace di alimentare nel tempo le ambizioni della prima squadra guidata da Gennaro Gattuso, proiettando lo sguardo verso una crescita sostenibile e orientata alla valorizzazione del capitale umano!