La telenovela Dominguez entra nella settimana decisiva: affare da 12 milioni, resta il nodo della formula

La volontà di Dominguez può sbloccare la trattativa nella trattativa con la Lazio! Tutti gli aggiornamenti sul difensore della Dinamo Zagabria

La Lazio accelera i tempi per provare a portarsi a casa Sergi Dominguez e si prepara ad affrontare i giorni potenzialmente decisivi per il trasferimento del difensore dalla Dinamo Zagabria. Il centrale ha già manifestato il proprio gradimento per la destinazione biancoceleste e avrebbe avuto anche un confronto diretto con Gennaro Gattuso, elemento che permette alla società capitolina di affrontare il negoziato da una posizione favorevole.

La distanza economica tra le parti si è progressivamente ridotta. Da Formello sarebbe infatti arrivata un’apertura verso le richieste formulate dal presidente Zvonimir Boban, con un’intesa che potrebbe essere costruita sulla base di 12 milioni di euro complessivi. La cifra sarebbe suddivisa tra 3,5 milioni garantiti e altri 8,5 milioni legati a bonus.

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12 milioni bastano per chiudere Dominguez?

Il valore dell’operazione non rappresenta più l’ostacolo principale. La vera partita si gioca sulla struttura dell’accordo in quanto le due società continuano a proporre condizioni differenti per il pagamento della parte più consistente.

Il club biancoceleste vorrebbe limitare il rischio iniziale attraverso un diritto di riscatto oppure un obbligo subordinato al raggiungimento di determinati risultati. Una delle condizioni valutate sarebbe la qualificazione alle competizioni europee, traguardo che renderebbe più sostenibile l’investimento definitivo.

La società croata, invece, spinge per inserire un obbligo più semplice da attivare in quanto dovrà riconoscere al Barcellona una percentuale sulla sua futura rivendita e punta quindi a ottenere maggiori garanzie sull’incasso complessivo.

Calciomercato Lazio, Dominguez giocherà ancora in Champions

La trattativa non distrae il classe ’05 dagli impegni sul campo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sarà infatti a disposizione per l’andata del secondo turno preliminare di Champions League contro il Thun. Gli accordi presi tra il giocatore e il club croato prevederebbero la sua presenza anche nella sfida di ritorno in programma martedì prossimo.

Soltanto dopo il doppio confronto europeo potrebbe arrivare il via libera definitivo alla partenza verso Roma. Questo passaggio rischia di prolungare ulteriormente l’attesa di Gattuso, ma non dovrebbe compromettere l’operazione.

Fabiani tiene aperta la strada Comuzzo

Il direttore sportivo Angelo Fabiani mantiene contatti costanti con tutte le parti coinvolte, senza però rinunciare alle soluzioni alternative. Sullo sfondo rimane anche infatti il nome di Pietro Comuzzo, centrale classe ’05 della Fiorentina.

Il difensore viola rappresenta il principale piano alternativo nel caso in cui il confronto con la Dinamo Zagabria dovesse arenarsi sulla formula. Rispetto a Dominguez, Comuzzo potrebbe inoltre muoversi con modalità meno impegnative dal punto di vista economico, attraverso un prestito.

Per arrivare alla fumata bianca servirà trovare il punto d’incontro sull’obbligo di riscatto. I biancocelesti vogliono legarlo a condizioni sportive significative, mentre la Dinamo chiede certezze più immediate. La settimana appena iniziata servirà quindi a sciogliere l’ultimo nodo di un affare che potrebbe assicurare alla Lazio l’erede di Gila.