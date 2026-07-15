Tutto pronto per il ritiro di Ovindoli della Lazio Primavera: il programma completo delle amichevoli

La Lazio Primavera di Punzi ha iniziato la preparazione estiva in Abruzzo: esordio ufficiale fissato il 22 agosto contro il Lecce

La Lazio Primavera ha ufficialmente iniziato la propria preparazione estiva. In attesa dell’esordio stagionale, previsto il prossimo 22 agosto sul campo del Lecce, il gruppo biancoceleste si è messo al lavoro per costruire le basi della nuova annata.

La squadra, affidata ancora a Francesco Punzi, è partita questa mattina alla volta di Ovindoli, località scelta come sede del ritiro precampionato. La permanenza in Abruzzo accompagnerà la formazione fino al 24 luglio, con allenamenti programmati allo Stadio Comunale e alloggio presso l’Alba Sporting Hotel.

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Punzi riparte da Ovindoli per impostare la nuova stagione

Per Punzi si tratta di una fase fondamentale per valutare il gruppo, inserire i nuovi elementi e iniziare a lavorare sui principi tecnici e tattici in vista del campionato. Il ritiro rappresenta il primo vero passaggio della stagione, utile per consolidare condizione fisica, automatismi e spirito di squadra.

Durante il periodo di lavoro in Abruzzo, la Lazio Primavera sosterrà anche un primo test amichevole. Il 24 luglio, infatti, i biancocelesti affronteranno una rappresentativa locale, occasione utile per mettere minuti nelle gambe e verificare i primi progressi del gruppo.

Prima di quella data, però, è previsto anche un appuntamento speciale. Il 20 luglio la Primavera farà temporaneamente rientro al Training Center di Formello per partecipare a un allenamento congiunto con la Prima Squadra guidata da Gennaro Gattuso.

Il calendario dei prossimi test per la Lazio Primavera

Dopo il ritiro di Ovindoli, la preparazione proseguirà con diverse amichevoli. Il 28 luglio a Formello è in programma la sfida contro l’Albalonga, mentre il 1° agosto i biancocelesti affronteranno la Flaminia Civita Castellana.

Il calendario continuerà il 7 agosto, sempre a Formello, con il test contro il Civitavecchia. Successivamente la squadra sarà impegnata a Roma: il 12 agosto contro la Salaria e il 14 agosto contro la Luiss per chiudere un pre season decisamente interessante.