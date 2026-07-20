Lampo di Artistico a Formello! Splendida doppietta del centravanti che sigla il vantaggio

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Alle ore 18 è iniziato il test in famiglia tra la Lazio e la Lazio Primavera presso il centro sportivo di Formello. La partita, arrivata al secondo tempo, ha riservato subito sorprese: la formazione guidata da Francesco Punzi è passata in vantaggio al 42’ minuto grazie a Avram, che ha sfruttato un lancio profondo di Battisti per trafiggere Mandas nonostante la posizione defilata.
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Lazio, Gabriele Artistico firma il pareggio
La reazione della prima squadra biancoceleste non si è fatta attendere. Al 55’ minuto, un rigore assegnato per un fallo di Mandas su Gabriele Artistico, lanciato in profondità, ha permesso allo stesso centravanti di segnare il pareggio dal dischetto, dimostrando freddezza e precisione sotto porta.
Lazio, doppio rigore e vittoria: Artistico protagonista
Non è finita qui: all’81’ minuto, un altro rigore ha cambiato nuovamente il punteggio. Serra ha accelerato sulla sinistra servendo Dele-Bashiru al limite dell’area, che è stato steso. L’arbitro Pinzani ha assegnato il penalty, ancora una volta trasformato con freddezza da Artistico, che ha firmato il 2-1 definitivo, ribaltando completamente la situazione e confermandosi protagonista del test in famiglia.
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