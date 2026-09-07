Gattuso: «Sono orgoglioso di allenare la Lazio. Devo ringraziare Fabiani e Lotito per l’arrivo di alcuni giocatori»

Gattuso al termine di Udinese-Lazio, terza giornata di campionato ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport

Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky Sport ha commentato la gara andata in scena al Blu Energy Stadium. Queste le sue parole:

UN PLAUSO AGLI ARBITRI «Non si vedono più sceneggiate e perdite di tempo, siamo sulla strada giusta, penso che il nostro campionato abbia bisogno di gente che lo veda. Faccio i complimenti anche alla squadra arbitrale».

COSA TI STA SORPRENDENDO? «Mi sta sorprendendo la mentalità la voglia, lo scorso anno c’era un maestro sul 4-3-3 ora stiamo facendo cose diverse, ci seguono e stanno facendo le cose bene. Non è facile, ci vuole fatica, bisogna correre. Normale che non abbiamo fatto nulla, siamo stati bravi a reagire. Complimenti a loro».

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TE LO STAI GODENDO IL MOMENTO? «Me lo sto godendo poco questo momento. Bisogna stare sul pezzo. Sono più tranquillo quando andiamo male, le vittorie ho sempre paura che portano su di giri e non dobbiamo commettere questo errore qua. Potrei godermela un po’ di più ma faccio fatica».

SONO ORGOGLIOSO «Vado a scegliere sempre situazioni complicate, ma sono orgoglioso di allenare la Lazio. Difficile giocare all’Olimpico senza i tifosi sicuro. In un Lazio-Milan normale ce ne stavano 60mila ma sicuro non li faremo».

MERITO A LOTITO E FABIANI «Abbiamo un rapporto pane pane vino al vino. Difficile far cambiare la mentalità a un uomo di una certa età. Ma ha un cervello grande. Con grandi difficoltà però abbiamo fatto un bel mercato, cercando giocatori che avevano voglia di fare una stagione particolare. Abbiamo fatto qualcosina e devo ringraziare Lotito e Fabiani, hanno grande merito».

CONTRO IL MILAN FA EFFETTO? «Da bambino ricordo la sfilata dopo la Steaua, sono sempre stato in una famiglia di milanisti. Quando indossavo la maglia mi sentivo capitano, giocatore, allenatore, presidente. Un sogno durato 12 anni, chiaro che ora spero di fare punti contro la squadra del mio cuore».