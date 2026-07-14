Calciomercato
Gattuso blinda Mandas nonostante le offerte! Sarà il portiere titolare
Il tecnico calabrese ha voluto blindare Mandas nonostante le offerte non mancassero per il portiere greco. Il punto
La Lazio inizia a delineare le gerarchie per la prossima stagione calcistica partendo dal ruolo più delicato. Nonostante le numerose sirene di mercato e i corteggiamenti arrivati dall’estero nell’ultimo periodo, la porta biancoceleste ha finalmente trovato il suo padrone assoluto, mettendo fine a qualsiasi indiscrezione su una possibile cessione estiva.
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Il futuro di Mandas resta colorato di biancoceleste
Come rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira attraverso un post sul suo profilo ufficiale X, il futuro di Christos Mandas sarà ancora all’ombra del Colosseo. L’estremo difensore greco, finito al centro di diverse voci di trasferimento grazie alle ottime prestazioni sciorinate nell’ultimo campionato, ha preso la sua decisione definitiva ed è ormai orientato a non muoversi da Roma.
Il patto con Gattuso: la scelta su Mandas
A giocare un ruolo assolutamente cruciale nella scelta del portiere classe 2001 è stato un recente e decisivo colloquio con il nuovo allenatore Rino Gattuso. Il tecnico calabrese ha voluto blindare personalmente il greco, ribadendogli la totale fiducia nel suo potenziale e illustrandogli la centralità del suo profilo all’interno del nuovo progetto tattico.
Niente cessione: la Lazio riparte da Mandas
L’esito positivo del faccia a faccia con Gattuso ha spazzato via ogni dubbio. L’allenatore lo vuole trattenere a tutti i costi per affidargli saldamente le chiavi della porta come portiere titolare. Un attestato di stima definitivo che spegne sul nascere le offerte dei club rivali e garantisce a Mandas la definitiva consacrazione in maglia laziale.
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