Galliani ELOGIA Nesta: «Sarà un GRANDISSIMO allenatore, vi spiego perchè lo abbiamo scelto»

Galliani, il dirigente del Monza si esprime sull’ex Lazio che guiderà il club brianzolo in questa stagione al posto di Palladino

In occasione del prepartita della gara del Monza di Coppa Italia con il Sudtirol, aveva parlato a Mediaset Adriano Galliani, il quale tra i vari temi si è soffermato sull’ex Lazio Nesta

NESTA – Alessandro Nesta è stato un grande calciatore e diventerà anche un grande allenatore. Lo abbiamo scelto per le somiglianze con l’idea di gioco di Palladino e questo ci ha permesso anche di non rivoluzionare la rosa. Nesta come calciatore è un monumento, uno dei più grandi difensori centrali che ci siano mai stati. Adesso da allenatore gioca in modo diverso sui centrali di centrocampo rispetto a Palladino, ma usa lo stesso modulo