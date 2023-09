Galderisi: «Mi aspetto un Juve-Lazio spettacolare» Le parole in esclusiva dell’ex bianconero

In procinto della prossima sfida tra Juventus e Lazio, il doppio ex , Giuseppe Galderisi ha parlato, in esclusiva per Juventusnews24,

«Siamo ancora agli inizi, è calcio di settembre e per prima cosa serve continuità. Poi le prime partite del girone d’andata sono diverse, le squadre cercano di migliorare sotto tutti i punti di vista e possono esserci ancora degli errori. Mi aspetto uno Juve-Lazio spettacolare e pieno di iniziative. Sarri dopo aver vinto a Napoli ha messo dentro non solo convinzione ma entusiasmo e vorrà proseguire».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE