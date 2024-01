Focolari stronca la Roma: «Prestazione bruttissima. Su Mourinho dico questo»

Furio Focolari, noto giornalista ha commentato il derby di ieri tra Lazio e Roma criticando duramente la prestazione dei giallorossi

Intervenuto a Radio Radio, Furio Focolari ha parlato così del derby:

«Primo tempo imbarazzante, con due squadre impaurite che badavano solo a non perdere. Nel secondo tempo Sarri è riuscito a spronare di più i suoi, e la squadra ha fatto belle cose. La Roma non ha reagito, neanche dopo il gol della Lazio. Roma bruttissima, che tira in porta la prima volta all’87’. La Lazio merita per quello che si è visto, ma resta un derby brutto. Mi domando: ma il 100% dei tifosi che vogliono Mourinho a tutti i costi non saranno solo quelli che vanno allo stadio? E’ una riflessione da fare, perchè dopo la partita in radio ne hanno dette di tutti i colori a Mourinho. Il rigore di altri tempi? Mi sarebbe piaciuto che Mourinho lo avesse detto dopo quello dato contro l’Atalanta. Nessuno, nemmeno i siti romanisti hanno detto che quello non era rigore».