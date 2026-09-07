Frattesi: «Nessuno ci avrebbe dato 9 punti, manco io. Ho ritrovato l’elettricità prima delle partite»

Frattesi al termine di Udinese-Lazio, terza giornata di campionato ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport

Davide Frattesi, al terzo gol in tre giornate di campionato, ai microfoni di Sky Sport ha commentato la gara andata in scena al Blu Energy Stadium. Queste le sue parole:

NESSUNO CI AVREBBE CREDUTO «Dà ancora più entusiasmo in un inizio insperato. Nessuno ci avrebbe dato 9 punti, manco io. Avrei firmato per 6/7».

LA CLASSIFICA? «Troppo presto, questo è un campo difficilissimo, ma abbiamo ancora dei banchi di prova molto importanti. Sappiamo che sarà pressoché impossibile rimanere lì».

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INIZIO SUPER «Non mi aspettavo questo inizio, ma ho ritrovato queste sensazioni di essere elettrico, di non vedere l’ora che torni la partita».