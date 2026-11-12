Frattesi in gol con l’Italia! Il centrocampista della Lazio firma il 2-1 contro la Francia: sinistro imparabile per Maignan

Il centrocampista della Lazio trova la rete al 63′ della sfida contro la Francia. Decisivo l’assist di Dimarco, entrato da pochi istanti: il biancoceleste si inserisce in area e batte Maignan con una conclusione di prima intenzione

Davide Frattesi lascia il segno anche con la maglia dell’Italia! Il centrocampista della Lazio è protagonista della sfida contro la Francia, trovando al 63′ il gol del 2-1 con una conclusione potente che non lascia scampo a Mike Maignan. Un’azione sviluppata sulla fascia sinistra e conclusa dal biancoceleste con un inserimento perfetto, praticamente da centravanti. Una rete che conferma le qualità offensive di Frattesi, capace di farsi trovare nel posto giusto anche quando parte da una posizione più arretrata.

Frattesi gol in Italia-Francia: l’azione del 2-1 al 63′

La rete nasce da una situazione che cambia volto alla partita nel giro di pochi secondi. L’Italia ha appena inserito Federico Dimarco in posizione avanzata sulla fascia sinistra, con Marco Palestra utilizzato sull’altra corsia. La nuova disposizione produce subito i suoi effetti.

Nicolò Barella recupera un pallone prezioso e serve Dimarco sulla sinistra. L’esterno ha spazio per avanzare e mette al centro un traversone rasoterra, indirizzato verso l’area francese. A quel punto arriva l’inserimento di Frattesi.

Il centrocampista della Lazio legge in anticipo lo sviluppo dell’azione, attacca lo spazio e si presenta all’appuntamento con il pallone in una posizione che potrebbe appartenere a un attaccante puro.

Non perde tempo a controllare: sinistro di prima intenzione, potente e alto, con Maignan che non riesce a intervenire. Il pallone finisce in rete e l’Italia si porta sul 2-1 al 63′.

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Lazio, Frattesi conferma la sua qualità migliore: gli inserimenti senza palla

Chi segue Frattesi con la maglia biancoceleste conosce bene una delle caratteristiche più importanti del suo repertorio. Il centrocampista non ha bisogno di ricevere continuamente il pallone per diventare pericoloso.

Spesso il suo contributo offensivo nasce proprio dai movimenti senza palla, dalla capacità di individuare gli spazi lasciati liberi dai difensori e di arrivare in area con i tempi giusti. Contro la Francia lo ha dimostrato ancora una volta.

Mentre Dimarco preparava il cross dalla sinistra, Frattesi aveva già intuito dove sarebbe arrivato il pallone. Il suo movimento gli ha permesso di anticipare la difesa e concludere senza dover aggiustare la posizione.

Una giocata apparentemente semplice, ma che richiede lettura dell’azione, coordinazione e grande tempismo.

E il fatto che la conclusione sia arrivata con il sinistro, senza cercare il piede preferito, rende ancora più significativo il gesto tecnico.

Lazio, un altro segnale importante per Gattuso dalla Nazionale

La rete di Frattesi rappresenta una buona notizia anche per Gennaro Gattuso. L’allenatore della Lazio sta vivendo un avvio di stagione straordinario, con i biancocelesti in testa alla classifica dopo undici giornate.

In questo percorso, il contributo del centrocampista è stato particolarmente importante, soprattutto per la capacità di incidere nelle partite attraverso gli inserimenti offensivi.

Proprio nelle ultime ore, l’ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano aveva indicato Frattesi come possibile miglior giocatore della Lazio in questa prima parte di campionato, sottolineando il peso dei punti conquistati grazie alle sue giocate. Il gol contro la Francia arriva quindi in un momento di grande fiducia personale.

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Frattesi, dalla Lazio all’Italia: il vizio del gol non cambia

Per un centrocampista con le sue caratteristiche, trovare la rete in Nazionale è anche una conferma della capacità di adattarsi a contesti tattici differenti.

Con la Lazio, Frattesi è chiamato a partecipare al lavoro del centrocampo, ma sa anche scegliere il momento per accompagnare gli attaccanti. Con l’Italia, contro la Francia, ha sfruttato una situazione simile: recupero del pallone, sviluppo rapido sulla fascia e inserimento centrale.

La sua posizione al momento della conclusione racconta meglio di qualsiasi numero la natura del giocatore: un centrocampista capace di trasformarsi in attaccante quando l’azione lo richiede. La partita contro la Francia prosegue, ma intanto il biancoceleste ha già lasciato il proprio segno.

Al 63′ è Frattesi a firmare il 2-1 dell’Italia, regalando alla Nazionale una rete preziosa e ai tifosi della Lazio un altro motivo per applaudire uno dei protagonisti di questo inizio di stagione.