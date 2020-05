La Lazio è pronta per tornare sui campi di Formello per gli allenamenti: guanti e mascherine per tutti, pronti i test sierologici

La Lazio tornerà sul campo di Formello. Anche se, per ora, solo per le sedute individuali. Nel centro sportivo – come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero – si effettueranno anche le visite mediche di giocatori e staff. Controlli che prevedono, ovviamente, anche i test sierologici e i tamponi su determinati soggetti. Guanti e mascherine per chiunque entri in contatto con la struttura.

La società, inoltre, ha garantito la massima discrezione nel caso in cui qualche elemento dovesser risultare positivo ai test per il Coronavirus.